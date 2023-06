Jugendliche durften Spielplatz in Essen mitgestalten

Alan spielt am neuen Spielplatz Westbergkamp am 31. Mai 2023 in Essen-Schonnebeck. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Essen-Schonnebeck. Der Spielplatz in Essen-Schonnebeck wurde saniert und bietet jetzt neue Spielgeräte. Nach Umbau ist der Spielplatz wieder geöffnet.

Der Spielplatz am Westerbergkamp/Schonnebeckhöfe in Schonnebeck ist wieder geöffnet. Nach einer Umgestaltung freuen sich Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche über neue Spielmöglichkeiten. Neu sind unter anderem Klettergerüste, eine Tischtennisplatte und Sitzmöglichkeiten.

Ein halbes Jahr hätten die Arbeiten gedauert, sagt Sabine Sagel, Projektleiterin bei Grün und Gruga. Der Spielplatz sei in einen Bereich für Klein- und Grundschulkinder und einen Bereich für ältere Kinder und Jugendliche unterteilt worden. Man habe die 3000 Quadratmeter große Fläche durch den Umbau für Kinder und Jugendliche attraktiver gemacht.

Spielplatz in Schonnebeck jetzt in verschiedene Bereiche unterteilt

Der Bereich für die älteren Kinder ist durch ein Klettergerüst mit Netz, eine Tischtennisplatte, einen Balancierbalken und eine Bank erweitert worden. So hätten die Jugendlichen Gelegenheit zur Bewegung und genügend Sitzmöglichkeiten. Eine Reifenschaukel ist aus dem alten Bestand geblieben.

Für die jüngeren Kinder wurden die Schaukeln ausgetauscht und ein neues Klettergerüst mit Rutsche und Holzleiter, Netzaufstieg, Balanciertau und Hangelseil ergänzt. Auch ein Sieb, ein Spielbereich für Kleinkinder sowie ein Balancierbalken laden jetzt zum Spielen ein.

Grün und Gruga hat zudem einige Bäume gepflanzt, die den Spielbereich unterteilen. Geblieben sind Wippautos und ein Spielturm.

Jugendforum Essen-Zollverein an der Planung beteiligt

Beide Spielbereiche sind durch Zäune Sperre abgegrenzt. Sagel: „So hat man das Gefühl, sich in einem geschlossenen Bereich zu befinden, abseits der befahrenen Straßen.“

Oberbürgermeister Thomas Kufen und Spielplatzpate André Vollmer waren bei der Wiederöffnung am vergangenen Mittwoch dabei. Laut Kufen sei es wichtig, dass man auch Angebote für ältere Kinder und Jugendliche schaffe: „Zur Corona-Zeit haben wir bemerkt, dass es an solchen Angeboten fehlt.“ Jugendliche hätten zudem die Möglichkeit gehabt, den Spielplatz mitzugestalten. „Ich finde es toll, dass sich das Jugendforum Zollverein an der Planung beteiligt hat, denn sie nutzen es schließlich“, so Kufen.

Anwohnerin Dajana Ramatbas kam mit ihrem Sohn ebenfalls vorbei: „Es ist einfach praktisch, denn der Spielplatz ist bei uns in der Nähe und auf dem Weg zum Kindergarten. Mein Sohn kann hier nachmittags mit seinen Kindergartenfreunden spielen.“

