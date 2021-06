Jugendliche bauen in Essen ihre eigene Stadt der Zukunft

Essen-Altenessen. „Future City“ heißt das Projekt, zu dem Essener Jugendliche eingeladen sind. Bei dieser Ferienaktion geht es um mehr als Basteln und Spielen.

Unter dem Thema „Future City“ lädt ein Team aus verschiedenen Kreativbereichen Jugendliche dazu ein, ihre eigene Stadt zu bauen. Die Aktion findet in den ersten beiden Ferienwochen, 7. bis 17. Juli, auf dem Gelände der Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, statt.

Gedanken, Wünschen und Visionen Ausdruck verleihen

Professionelle Handwerker und Künstlerinnen wollen Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren dabei unterstützen, ihren Gedanken, Wünschen und Visionen für ein gemeinsames Zusammen(-er)leben Ausdruck zu verleihen. Und zwar nicht nur in der Theorie. Tatkräftig, laut und sehr lebendig soll es zugehen, wenn die Jugendlichen auf dem Gelände der Zeche Carl arbeiten. Rund um das Maschinenhaus gibt es eine Freifläche, die umgestaltet werden soll. Aus Holz und Stoffen, Pflanzen, Farben und allem was den Teilnehmenden in die Finger kommt, sollen kleine Gebäude, Möbel, Wege, eine Radiostation, ein Museum oder sogar eine Future-City-Botschaft entstehen.

Im Anschluss soll diese „Sommer-Traum-Stadt“ auch mit Leben gefüllt werden: Mit Tanz und Musik, mit Poetry Slam, Aufführungen und vielen Begegnungen in Echtzeit - etwas, das zuletzt aufgrund der Coronapandemie lange nicht möglich war. Täglich wird also zwischen 10 und 18 Uhr gehämmert, gesägt und gebaut. Es wird diskutiert und experimentiert, geträumt, gegärtnert, gekocht, gegessen, getanzt, getextet und gerappt, gedruckt und gebastelt.

Teilnahme an „Future City“ ist kostenfrei

Das gesamte Camp wird stetig mit den aktuell geltenden Hygiene-Regeln abgestimmt. Das Hygienekonzept sieht tägliche Schnelltests und eine Aufteilung in Kleingruppen vor. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Jugendliche limitiert – es wird daher zu einer zügigen Anmeldung geraten. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Aktion wird vom Land NRW gefördert. Anmeldungen per E-Mail an hallo@futurecityessen.de, per WhatsApp oder Anruf: 0157 51661689 unter Angabe von: Stichwort „Future City“, Vorname, Name, Alter, Stadtteil, Kontakt. Infos auch unter

