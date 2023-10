Jugendliche am Essener Hauptbahnhof attackiert und bestohlen

Essen. Nach einem Streit in der S9 hat eine vierköpfige Gruppe eine 17-Jährige angegriffen. Die Bundespolizei stellte zwei der mutmaßlichen Täter.

Vier Unbekannte haben eine 17-Jährige am Essener Hauptbahnhof attackiert und bestohlen. Bundespolizisten konnten Stunden später zwei der mutmaßlichen Täter stellen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte sich die Jugendliche am Samstag gegen Mitternacht auf der Bahnhofswache gemeldet. Sie gab an, sie und eine Begleiterin (16) seien in der S9 mit vier den vier Unbekannten verbal aneinander geraten. Als sie die S-Bahn verließen, sei ihnen die Gruppe gefolgt. Eine junge Frau habe sie plötzlich gestoßen, zum Faustschlag ausgeholt und ihr Gesicht nur knapp verfehlt.

Dann sollen drei Männer die 17-Jährige an den Armen festgehalten haben. Kurz darauf, nachdem die Gruppe von ihr abgelassen hatte, habe sie den Verlust eines Markenschals und eines orangefarbenen Pullovers bemerkt. Das Kleidungsstück habe sich in ihrer Handtasche befunden und den Schal habe sie locker um ihren Hals getragen. Den Wert bezifferte die Bundespolizei auf rund 720 Euro.

Beamten werteten die Videos von Überwachungskameras aus und konnten gegen 5.30 Uhr zwei der mutmaßlichen Täter im Hauptbahnhof identifizieren. Äußern wollten sich die 19 und 25 Jahre alten Verdächtigen nicht. Die Einsatzkräfte stellten zudem in der linken Jackentasche des 19-Jährigen ein Tütchen mit Marihuana sicher.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes, Beleidigung, Körperverletzung und Diebstahls ein. Der 19-Jährige muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

