So sehen die Steine aus, die die Mitarbeiter der Jugendhilfe mit Sitz in Essen-Bergerhausen verstecken.​

Nachhaltigkeit Jugendhilfe Essen lädt zur Schnitzeljagd in Stadtteilen ein

Essen. Alle 14 Tage verstecken Mitarbeiter Meilensteine an Orten, die einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit haben. Kinder können coronakonform mitmachen.

Kinder und Jugendliche in Essen können auf einen Entdeckungsspaziergang gehen und ihre Stadtteile neu erkunden: Beim Projekt „Meilensteine“ hat die Jugendhilfe Essen (JHE) öffentliche Orte mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit ausgesucht und dort bunte Steine versteckt. Die nächste Schnitzeljagd startet am Montag, 15. März.

Die Kinder lösen ein Rätsel und finden so den entsprechenden Platz. „Wir möchten junge Menschen in Bewegung bringen und sie dazu anregen, die Stadt bewusster kennenzulernen“, erklärt Julia Uebersohn von den Bildungspartnern Jugend-Schule der JHE, „dabei können sie Orte in ihrem Stadtteil oder Bezirk entdecken, die sie vorher vielleicht noch gar nicht kannten.“

Im Mittelpunkt dieser Entdeckungstouren steht das Thema Nachhaltigkeit. Die Jugendhilfe-Pädagogen haben öffentliche Plätze ausgewählt, die Kindern und Jugendlichen Werte wie gesunde und nachhaltige Ernährung, Wiederverwertung oder soziales Miteinander näherbringen und von ihnen aktiv genutzt werden können.

Und so funktioniert es: Auf der Internetseite www.jh-essen.de sowie in den Sozialen Netzwerken der JHE wird alle zwei Wochen ein neues Rätsel veröffentlicht, das Hinweise gibt, an welchen Stellen die Meilensteine gefunden werden. Dort erfolgt auch die Auflösung des letzten Rätsels. Die gemeinsamen Stadtteilspaziergänge sollen unter geltenden Corona-Regeln erfolgen.

Unter den Teilnehmern der Schnitzeljagd werden Preise verlost

Wenn das Rätsel gelöst und der Meilenstein gefunden ist, gibt es dort Glückwünschen für die erfolgreiche Suche und Infos zum gesuchten Gegenstand. Die Teilnehmer können dann ein Foto des jeweiligen Standorts und des Meilensteins datensicher unter Angabe eines Pseudonyms per E-Mail an bildungspartner@jh-essen.de senden. Unter allen Teilnehmenden werden Preise verlost, die sich ebenfalls am Motto orientieren und postalisch versendet werden.