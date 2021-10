Jugendberufshilfe Essen öffnet wieder ihre Werkstätten

Essen-Bergerhausen. Die Auszubildenden der Jugendberufshilfe Essen zeigen am 25. November ihr Können auf dem Gelände in Bergerhausen. Was geplant ist.

Nach der pandemiebedingten Pause im letzten Jahr soll am Donnerstag, 25. November, von 11 bis 15 Uhr wieder der „Tag der offenen Werkstatt“ der Jugendberufshilfe Essen (JBH) auf dem Gelände der Zentrale an der Schürmannstraße 7 in Essen-Bergerhausen steigen. Was genau geplant ist.

Der Vorweihnachtsklassiker findet weitgehend draußen und unter Umsetzung der 3G-Regel statt. Thomas Wittke, Geschäftsführer von Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen, schaut optimistisch auf die Veranstaltung und lädt Freunde und Freundinnen, Familien und Kooperationspartner dazu ein. „Wegen der Corona-Pandemie musste der Tag der offenen Werkstatt im letzten Jahr leider ausfallen. Jetzt wollen unsere Jugendlichen und Mitarbeitenden endlich wieder zeigen, was sie drauf haben. Wir freuen uns über viele Gäste auf unserem Wintermarkt auf dem Gelände und in den Lagerhallen in Bergerhausen.“

Ein großer Teil der Stände bei der Jugendberufshilfe Essen ist draußen zu besichtigen

Damit die Besucherinnen und Besucher es sich sorgenfrei gut gehen lassen können, hat die Jugendberufshilfe einen großen Teil des Tags der offenen Werkstatt nach draußen verlegt. Parkgelegenheiten finden sich im vorderen Bereich an der Schürmannstraße 7. Entlang des festlich geschmückten Weges zu den Lagerhallen gibt es bereits kulinarische Höhepunkte, wie beispielsweise Flammlachs auf offenem Feuer oder deftige Wintereintöpfe.

In den gut gelüfteten Hallen und Werkstätten können die Besucherinnen und Besucher eine Reihe von Marktständen entdecken. Dort informieren die vielfältigen Gewerke und Projekte der Jugendberufshilfe über ihre Arbeit und präsentieren ihre Handwerkskunst – auch der Adventsbasar der Floristen ist wieder geplant. Die Kantine „Prinz Ludwig“ sorgt gemeinsam mit der Hauswirtschaft für Verpflegung, zudem werden aus dem Foodtruck „Monsieur Ludwig“ warme Getränke gereicht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen