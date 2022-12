Fotofahndung Jugendbande raubt zwei junge Spanier in Essen-Steele aus

Essen. Eine Bande von Jugendlichen hat zwei 21 und 27 Jahre alte Spanier in Steele überfallen. Auf der Flucht wurde einer der mutmaßlichen Täter gefilmt.

Nach wiederholten körperlichen Attacken und einem Raubüberfall auf zwei junge Spanier in Essen-Steele fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem der jugendlichen Täter. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Wer diesen Verdächtigen erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war es am frühen Morgen des 10. September zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich drei männlichen sowie einer weiblichen Unbekannten und den 21 Jahre und 27 Jahre alten Spaniern in einem Bus der Ruhrbahn gekommen.

Nachdem die Angreifer geflüchtet waren, trafen die beiden jungen Männer in der Nähe des Steeler Bahnhofs erneut auf die Jugendgruppe. Nach einer weiteren körperlichen Attacke unter anderem mit Pfefferspray erbeutete die Gruppe die Jacke, die Geldbörse sowie einen Schlüssel des 27-Jährigen.

Die Täter flüchteten in einem Taxi. Dabei konnte einer der Verdächtigen gefilmt werden. Wer ihn auf dem am Mittwoch von der Polizei veröffentlichten Foto erkennt, sollte sich an die Behörde wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen