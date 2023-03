Jugendamt Essen sucht Pflegeeltern, die ein Kind aufnehmen

Essen. 600 Essener Kinder leben in Pflegefamilien – viele andere suchen noch ein Zuhause. Nun lädt die Stadt potenzielle Pflegeeltern zum Info-Tag ein.

Die Stadt Essen sucht dringend Pflegeeltern für Kinder, deren leibliche Eltern vorübergehend, langfristig oder auch dauerhaft ausfallen: Familien, Paare oder auch Einzelpersonen können diese Aufgabe übernehmen. Die Kinder, benötigen einen Ort, an dem sie Ruhe, Zuneigung und Sicherheit finden. Aktuell betreut der Pflegekinderdienst des Essener Jugendamtes insgesamt rund 600 Kinder und ihre Pflegeeltern.

„Wir danken allen Pflegeeltern sehr für ihr Engagement und freuen uns, dass es viele Menschen gibt, die sich für das Leben mit einem neuen Familienmitglied entschieden haben“, sagt Susanne Schreinert, Abteilungsleiterin der Sozialen Dienste des Jugendamtes Essen. „Jetzt sind wir auf der Suche nach noch mehr Menschen, die sich eine Veränderung in ihrem Leben vorstellen können.“ Die Stadt bietet daher an diesem Donnerstag, 23. März, zwei offene Beratungstermine an: Von 9 bis 12 Uhr können sich Interessierte im Jugendamt am Limbecker Platz 13 (Raum 3.18) informieren. Zwischen 16 und 18 Uhr gibt es dann ein Beratungsangebot im Fachgeschäft für Stadtwandel an der Gemarkenstraße 72 in Holsterhausen.

Ein Kind auf seinem Lebensweg begleiten

Wer Freude am Umgang mit Kindern habe, sich vom turbulenten Alltag mit Kindern eher beflügeln als verschrecken lasse und sich vorstellen könne, ein fremdes Kind mit schwieriger Lebensgeschichte auf seinem weiteren Lebensweg zu begleiten, ihm Zuwendung und Geborgenheit zu geben, könne am Tag der offenen Beratung an diesem Donnerstag einfach vorbeischauen. Das Team des Pflegekinderdienstes informiert dann unverbindlich über das Pflegeelternsein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen gibt es beim Pflegekinderdienst telefonisch unter: 0201/88-51545 oder auf: www.essen.de/pflegeeltern

