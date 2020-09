Jetzt ist es amtlich: Wieder weniger Polizisten in Essen

Vor der neuen Polizeiinspektion Süd an der Theodor-Althoff-Straße stellten sich die neuen Polizistinnen und Polizisten coronakonform in zwei Gruppen zum Foto auf, bevor sie ihre Dienstwaffen und Ausrüstungsgegenstände in Empfang nahmen. Die drei Polizeiinspektionen in Essen bekommen 72 neue Kräfte.