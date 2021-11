Jazzkonzert: Grammy-Gewinnerin in der Essener Philharmonie

Essen. Cécile McLorin Salvant erinnert an Jazzdiven wie Billie Holiday. In der Philharmonie Essen ist die dreifache Grammy-Gewinnerin nun zu erleben.

Bei ihrem Auftritt im RWE Pavillon vor sechs Jahren galt sie noch als aufstrebendes Talent, inzwischen ist Cécile McLorin Salvant längst in der ersten Liga des Damen-Jazzgesangs angekommen: Ihre drei letzten Alben wurden allesamt mit einem Grammy Award ausgezeichnet. Am Donnerstag, 18. November, um 20 Uhr ist die gefeierte Vokalistin nun erneut in der Philharmonie Essen zu erleben.

Erinnerung an unvergessliche Jazzdiven wie Billie Holiday oder Sarah Vaughan

Mit ihrer Coolness und Eleganz, mit Lässigkeit und einer betörenden, zwischendurch aufblitzenden Melancholie erinnert die in Miami geborene und aufgewachsene Amerikanerin mit Wurzeln in Frankreich und der Karibik an so unvergessliche Jazzdiven wie Billie Holiday oder Sarah Vaughan, ohne jedoch diese kopieren zu wollen. Das Erbe der großen Jazzstimmen führt sie überzeugend mit eigener Ausrichtung weiter. Begleitet wird sie in Essen von einer erlesenen Band mit Alexa Tarantino (Altsaxofon), Glenn Zaleski (Klavier), Keito Ogawa (Percussion), Marvin Sewell (Gitarre) und Yasushi Nakamura (Bass).

Der Besuch des Konzertes ist nur für nachweislich vollständig Geimpfte, Genesene oder mit einem bestätigten negativen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) möglich („3G-Regel“).

Tickets (33 Euro) gibt’s im Ticket-Center der TUP, II. Hagen 2, an der Aalto-Kasse, Opernplatz 10, unter Tel. 0201-1 81 22-200 und online unter www.theater-essen.de.

