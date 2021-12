Jahresrückblick Essen: Als Corona Pause machte, kam die Flut

Jahresrückblick Essen 2021: Spektakulärster Vorfall der Flut – in Essen-Kupferdreh versank ein Tanklaster in einem Erdloch auf dem Gelände einer Spedition. Das Hochwasser des Deilbachs hatte das Gebiet unterspült.

Essen. Jahrhundert-Hochwasser, RWE spielt erfolgreich, neue Pläne für die Innenstadt und Skifahrten an Karneval: Hier zum Essener Jahresrückblick 2021.

Das Jahr in Essen im Jahresrückblick – was außer Corona noch alles war zwischen Karnap und Kettwig: Als viele mal eine Atempause hatten von Covid-19, sich die Infektionslage etwas entspannte – da kam die Flut.

Jahresrückblick 2021 Essen: Januar

1. Januar: Das Jahr startet mit Randale in Altenessen. Etwa 30 Jugendliche verwüsten in der Neujahrsnacht eine Bushaltestelle, die Bilder gehen sofort durchs Internet. Die Vorkommnisse lösen eine neue Debatte über Sicherheit und Migration in Altenessen aus. Fünf junge Männer werden festgenommen; alle Täter sind „Deutsche mit türkischem oder libanesischem Hintergrund“, heißt es.

Diese Bushaltestelle in Altenessen-Mitte wurde in der Neujahrsnacht zerstört. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

18. Januar: An der Frohnhauser Straße oder an der Hachestraße soll ein neuer Wohnturm mit 135 Metern Höhe entstehen. Die Firma Arsatec stellt entsprechende Pläne vor. Gleichzeitig soll Altes weichen: Das „Haus der Begegnung“ am Weberplatz darf abgerissen werden. Die Denkmalpfleger geben grünes Licht.

19. Januar: Bekannt wird: Der Fußball-Profi Breel Embolo hat im Café Extrablatt am Baldeneysee eine illegale Party gefeiert, die gegen alle Corona-Regeln verstieß. Mehr als 20 junge Männer und Frauen machten mit. Der Star von Borussia Mönchengladbach muss 8400 Euro Strafe zahlen.

25. Januar: Schnee in Essen! Bis weit in den Februar hinein und über die Karnevals-Tage fällt immer wieder Schnee in Essen; bis zu 17 Zentimetern in einer Nacht. Die Ruhrbahn stellt wegen anhaltendem Glatteis den Betrieb ein, die EBE kommt mit dem Räumen kaum hinterher. Konsequenz: Die Entsorgungsbetriebe kündigen an, ihren Fuhrpark aufzustocken. Manche nehmen sogar ihre Langlauf-Skier, um damit zur Arbeit zu fahren. Kinder genießen ausgedehnte Rodel-Partien; die Schulen haben ja wegen Corona sowieso geschlossen.

Anfang Februar fällt so viel Schnee in Essen, dass Bürger ihre Langlauf-Ski aus dem Keller holen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Februar

2. Februar: Dem Fußball-Viertligisten Rot-Weiss Essen gelingt die Sensation, Bayer Leverkusen wird aus dem DFB-Pokal geworfen. Stadt und Verein sind in RWE-Euphorie. Doch im Viertelfinale gegen Holstein Kiel ist Schluss – RWE verliert im März 0:3. Trotzdem geht eine neue Welle der Sympathie für den Traditionsclub durch die Stadt.

20. Februar: Tragischer Zwischenfall am Philippusstift in Borbeck: Eine Katernbergerin wird in der Notaufnahme wegen Corona abgewiesen, erleidet einen Schlaganfall und stirbt. Die Klinik räumt später ein, „menschlich falsch“ gehandelt zu haben.

20. Februar: Der Maschinenbauer Cantec an der Helenenstraße im Kruppgürtel meldet Insolvenz an. 103 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Wochen später wird klar: Jeder zweite muss gehen.

26. Februar: Neue Pläne für die Theaterpassage in der Nähe des Grillo-Theaters: Dorthin könnte die Stadtbibliothek umziehen, spekulieren manche in der Stadtverwaltung. Im Dezember werden dann neue Pläne bekannt, wonach die Bibliothek auch in die aufzugebende Gertrudiskirche am Nordrand der Innenstadt einziehen könnte.

März

25. März: Neue Hoffnung für die Essener Innenstadt: Herrenausstatter Anson’s eröffnet seine neue Filiale an der Kettwiger Straße. Ein Jahr zuvor war Anson’s vom Willy-Brandt-Platz weggezogen. Die Essener Innenstadt, um die es in diesem Jahr viele weitere Diskussionen um Qualität und Attraktivität gibt, muss weitere Rückschläge verkraften: Im Spätherbst wird bekannt, dass H&M die Limbecker Straße verlässt; dafür wagt der Juwelier Brinckmann & Lange eine Neueröffnung in den früheren Räumen von „Douglas“.

April

28. April: Weitere Neuigkeiten aus der Innenstadt: Am Willy-Brandt-Platz, wo Galeria Kaufhof ausgezogen ist, werden Umbaupläne vorgestellt. Der Eigentümer des stadtbildprägenden Gebäudes plant eine aufwändige Sanierung, nach der das Haus wieder so aussehen soll wie früher. Auch der alte Name wird neu belebt: „Königshof“.

Mai

1. Mai: Die bundesweit bekannte Notärztin Carola Holzner („Doc Caro“) lädt auf eigene Faust den Schauspieler Jan Josef Liefers zu einer Schicht ins Uniklinikum ein. Liefers hatte mit kritischen Äußerungen zu den Corona-Maßnahmen von sich reden gemacht. Der Ärztliche Direktor des Klinikums, Jochen Werner, ist über die Aktion von „Doc Caro“ nicht erfreut, sagt die Sache ab. Nicht lange danach verlässt „Doc Caro“ das Uniklinikum und heuert in einem Duisburger Krankenhaus an.

7. Mai: „Real“ in der Rathaus-Galerie kündigt an, das Ladenlokal zu verlassen. Die Rathaus-Galerie gibt bekannt, mit interessierten Nachfolgern zu verhandeln – einem Discounter und einem so genannten „Vollsortimenter“.

10. Mai: Familiendrama am Muttertag in Kray: Ein Mann ersticht in seiner Wohnung an der Bonifaciusstraße seine beiden Töchter (4,5) und bringt sich anschließend selbst um.

21. Mai: Posse um den künftigen Radschnellweg (RS1) von der Essener Uni in Richtung Bochum: Mitten auf die geplante Trasse in Kray werden von der Bahn 83 neue Oberleitungsmasten hingesetzt. Man findet am Ende einen Kompromiss: Der Radweg wird an der betroffenen Stelle schmaler.

Juni

4. Juni: Erfolg von mehr als 3000 Bürgern: Sie setzen sich für den Erhalt der Schillerwiese ein, die als Standort für Jedermann erhalten bleiben soll. Die Stadt begräbt ihre Pläne, auf der Schillerwiese dauerhaft zwei Sportvereine anzusiedeln.

10. Juni: Im Musikpavillon im Grugapark gibt es das stadtweit einzige Public-Viewing zur Fußball-Europameisterschaft. Dort sollen bis zu 1000 Fans an frischer Luft die Spiele der Deutschen verfolgen können. Das Konzept funktioniert. Bloß: Deutschland spielt schlecht und fliegt Ende Juni in der Vorrunde ‘raus.

18. Juni: Das Dach eines Mehrfamilienhauses an der Rüttenscheider Straße brennt in der Nacht komplett ab. Viele Bürger im Stadtteil werden nachts aus dem Schlaf gerissen. Das Dach brennt lichterloh. Die Wiederaufbau-Arbeiten dauern bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt an.

25. Juni: Die Stadt kündigt an, weitere leere Ladenlokale in der Innenstadt anzumieten, um sie jungen Unternehmern günstig anbieten zu können. So sollen neue Geschäfts- und Handelsideen die Innenstadt beleben. Ende Oktober wird ein Fall für den Landtag draus: Denn auch der Schokoladenhersteller Lindt bekommt den Zuschlag für eine seiner „Schoko-Boutiquen“. Es hagelt Kritik.

Juli

3. Juli: Das Eick-Haus am Willy-Brandt-Platz (heute Sinn, früher Anson’s) soll einen spektakulären Glas-Aufbau bekommen. Die Pläne der Hamburger DWI-Gruppe werden in der Stadt kontrovers diskutiert.

So soll das Eick-Haus (Sinn, früher Anson’s) in Zukunft aussehen, Foto: DWI Gruppe, Architekturbüro Brüning Rein

7. Juli:Banken und die Sparkasse schließen weitere Filialen. Die Commerzbank verabschiedet sich von fünf von insgesamt acht Filialen, die Deutsche Bank schließt vier von acht Filialen, die Postbank macht in Kray dicht, die Geno-Bank schließt in Rüttenscheid. Auch die Sparkasse schließt in den nächsten zwei Jahren acht Filialen und kürzt bei den verbliebenen die Öffnungszeiten.

15. Juli:Hochwasser-Katastrophe in Essen: Tagelanger Regen verwandelt Flüsse zu Sturzbächen. So dramatisch wie im Ahrtal, wo über 130 Menschen sterben und ganze Häuser weggerissen werden, ist es nicht. Doch auch in Essen müssen in der Nacht Hunderte evakuiert werden. Der Deilbach in Kupferdreh steigt auf das Vielfache seiner Größe an; verwüstet werden Keller, Erdgeschosswohnungen, Autos, Betriebe, die Heime von Sportvereinen, sowie Schulen und weitere Gebäude. Auf dem Gelände einer Spedition in Kupferdreh versinkt ein ganzer Lkw in einem riesigen Erdloch. Das historische Ensemble des Deilbach-Hammers wird massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die Bahnen der Linie S9 können Monate lang nicht fahren, weil auch die Gleise und Brücken beschädigt wurden.

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Ruhr zwischen Essen-Kettwig und Mülheim an der A52 Autobahnbrücke, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Stauwerk Kettwig vo der Brücke, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Landhaus Rutherbach, Essen-Heidhausen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Campingplatz Cammerzell, Kettwig, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmungen an der Laupendahler Landstraße in Essen-Werden, Werden, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmte Brehminsel Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmte Brehminsel Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmte Brehminsel Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmte Brehminsel Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung,Baldeneysee Stauwehr Essen-Werden, Essen-Bredeney, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Baldeneysee mit Ölverfärbungen auf der Wasseroberfläche, Fischlaken, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Baldeneysee mit Ölverfärbungen auf der Wasseroberfläche, Fischlaken, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Baldeneysee mit Ölverfärbungen auf der Wasseroberfläche, Fischlaken, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Haus Scheppen, Heisingen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrbogen Heisingen, Kupferdreh, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Cavos, Kupferdreh, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Heisingen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmters Fährhaus Rote Mühle, Heisingen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, überschwemmter Zugstrecke am Haltepunkt Holthausen Bf, Heisingen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung amGymnasium Essen-Überruhr, Rellinghausen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrschleife Überruhr, Essen-Steele, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Konrad-Adenauer-Brücke, Bergerhausen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Konrad-Adenauer-Brücke, Bergerhausen, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrschleife Überruhr, Essen-Steele, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrschleife Überruhr, Essen-Steele, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Hochwasser in Essen- Luftbilder aus dem Essener Süden Luftbild, Ruhrhochwasser, Überschwemmung, Ruhrschleife Überruhr, Essen-Steele, Essen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Auch die Stadtteile Werden und Steele sind massiv betroffen, zum Beispiel die Schwimmbäder vor Ort. Es bilden sich sofort Hilfs- und Spenden-Initiativen. Der Ruhrverband spricht vom „heftigsten Hochwasser seit 1960“.

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) Gruppenfoto mit Anwohnern und Helfern: Essens OB Thomas Kufen (Mitte, blaues Hemd) eilt in den Flutgebieten seit Tagen von Ortstermin zu Ortstermin und weiß, wo die Not am größten ist. Am Samstag war er in der Straße Deilbachbrücke in Kupferdreh Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) Viele Hände, schnelles Ende: Viele Freiwillige packen beim Entrümpeln mit an, die Welle der Hilfsbereitschaft ist groß. Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) Ab in den Container: In der Straße Deilbachbrücke in Essen-Kupferdreh bilden flutgeschädigte Anwohner und Helfer eine Schlange. Ein EBE-Trupp, schon seit dem Morgen freiwillig im Einsatz, hat Container aufgestellt. Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) Der Sperrmüll türmt sich draußen auf dem Bürgersteig, in den Häusern waren alle Keller vollgelaufen Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Hochwasser- Aufräumarbeiten im Essener Süden (17./18.7.) In Essen wird nach dem Hochwasser am Wochenende aufgeräumt. Foto: Socrates Tassos Foto: Socrates Tassos

Prominentes Opfer der Flut: Essens ältestes Ausflugsschiff, die „Moornixe“, wird von den Fluten weggerissen, in Mülheim durch ein Wehr gedrückt und versinkt. Später erweisen sich Ideen, das Schiff zu restaurieren, als nicht umsetzbar.

Nach der Flut: Die „Moornixe“ in der Ruhr von Mülheim. Foto: Feuerwehr / Feuerwehr Mülheim

August

25. August:Ludger Stratmann ist tot. Der Bottroper Kabarettist, der auf dem Kennedyplatz das „Stratmann’s“ unterhielt und mit seinen „Doktor Stratmann“-Programmen ein großes Fan-Publikum hatte, stirbt plötzlich und unerwartet mit 73.

September

2. September: In Berlin setzt sich eine 18-jährige Essenerin für den Klimawandel ein – mit drastischen Maßnahmen: Mit Gleichgesinnten tritt sie in den Hungerstreik, über den bundesweit berichtet wird. Nach etwa drei Wochen bricht Marlene Barth ihr spektakuläres Experiment stark geschwächt ab.

Oktober

7. Oktober: In Stadtwald kämpfen Bürger für den Erhalt der historischen Eyhof-Siedlung. Der Gebäudeeigentümer möchte einen Teil des Ensembles abreißen und durch größere Neubauten ersetzen. Der Kampf ist noch nicht gewonnen, auch wenn zuletzt eine Erhaltungssatzung auf den Weg gebracht wurde.

November

4. November: Das Landgericht verurteilt einen Mediziner (45) des Uniklinikums zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Totschlags. Im November 2020 hatte er Sterbehilfe verabreicht; dem Leben eines niederländischen Corona-Patienten (47) mit zwei Spritzen ein Ende gesetzt. Der Patient war unheilbar krank.

Dezember

17. Dezember: Die Stadt präsentiert neue Pläne für den Regatta-Bereich des Baldeneysees. Die wenig ansehnliche Tribüne soll verschwinden zugunsten einer Neugestaltung, die vorsieht, den Parkplatz unter einem begrünten Deckel verschwinden zu lassen.

