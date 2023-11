Islamistische Droh-Graffitis an Essener Schule

An Wände einer Schule in Essen sind islamistische Parolen gesprüht worden.

Essen. An einer Essener Schule sind islamistische Graffiti entdeckt worden. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.

Am Nord-Ost-Gymnasium in Essen sind an zwei Außenwänden islamistische Graffiti entdeckt worden. Die Schule hat sofort die Polizei verständigt, bestätigte Schulleiter Udo Brennholt gegenüber unserer Redaktion. Auf zwei Außenwände der Gebäude auf dem Schulgelände, das etwas versteckt an der Katzenbruchstraße liegt, seien islamistische Drohungen gesprüht worden. Außerdem hätten die unbekannten Täter homosexuellenfeindliche Sprüche hinterlassen.

Polizei registriert eine „Zunahme von Bedrohungen“

Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Polizei, der immer dann eingreift, wenn es um politisch motivierte Straftaten geht. „Wir haben in den letzten Wochen eine Zunahme an Bedrohungen gegenüber verschiedenen öffentlichen Einrichtungen“, bestätigte ein Sprecher der Polizei. Häufig gebe es islamistische E-Mails, die Angst machen sollten Nähere Angaben machte der Sprecher nicht.

Ob die Schmierereien am Nord-Ost-Gymnasium, das zwischen den Stadtteilen Altenessen-Süd, Stoppenberg und Nordviertel liegt, etwas mit den aktuellen Geschehnissen in Nahost zu tun haben, ist unklar.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen