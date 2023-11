Islamisten machten Werbung für Demo vor Essener Schulen

Essen. Die Organisatoren der islamistischen Demo in Essen haben vorher gezielt Schülerinnen und Schüler im Essener Norden angeworben.

Die Organisatoren der islamistischen Demo in Essen haben zuvor offenbar gezielt jugendliche Schülerinnen und Schüler angeworben, um an der Kundgebung teilzunehmen. Bei der Versammlung waren am Freitag (3. November) 3000 Teilnehmer durch die nördliche Innenstadt gezogen. Die islamistische Demo hatte landesweite Empörung hervorgerufen.

Mittlerweile haben die Leiter zweier weiterführender Schulen im nördlichen Stadtteil Altenessen bestätigt, dass Tage vor der Demo unbekannte Männer auf den Schulwegen Handzettel verteilt hätten, die auf die islamistische Demo hinwiesen.

„Ich habe die Männer sofort angesprochen“

„Als ich davon erfuhr, bin ich sofort auf den Bordstein und habe die Männer angesprochen“, berichtet die Leiterin einer Schule in Altenessen. „Die Männer sind dann weggegangen.“ Ähnliches ist von der anderen betroffenen Schule zu hören. In beiden Fällen hatten es die Organisatoren der islamistischen Demo vermieden, direktes Schulgelände zu betreten – so hatten die Schulleiter keine Handhabe, um die Werber zu vertreiben. „Trotzdem sind sie dann freiwillig gegangen“, sagt ein Pädagoge, der in Altenessen arbeitet.

Antisemitismus im Klassenzimmer wird in Konferenzen besprochen

Bei einer Rektorenkonferenz der Realschul-Leiter aus dem gesamten Stadtgebiet soll gegen Ende der Woche thematisiert werden, wie man mit antisemitischen Ressentiments von Schülerinnen und Schülern umgeht.

