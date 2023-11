Islamfeindliche Graffiti an der Uni Duisburg-Essen gesprüht

Essen. Vor einem Gebäude-Eingang der Uni Duisburg-Essen hat jemand islamfeindliche Sprüche auf eine Wand gesprüht. Die Hochschule reagiert.

An der Uni Duisburg-Essen sind am Essener Campus islamfeindliche Farbschmierereien aufgetaucht. So hat zum Beispiel jemand „Scheiß Islam“ mit roter Sprühfarbe im Umfeld des Eingangs R12 auf einen Betonsockel gesprüht.

„Wir dulden weder antisemitische noch islamfeindliche oder andere diskriminierende Äußerungen“, kommentierte eine Uni-Sprecherin den Vorgang und kündigte an, die Farbschmierereien unverzüglich entfernen zu lassen. Außerdem soll Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet werden.

Uni Duisburg-Essen will Anzeige erstatten

Es ist nicht der erste Graffiti-Vorfall in der Stadt in dieser Woche: Zu Beginn der Woche waren am Nord-Ost-Gymnasium in Essen islamistische Parolen an einer Gebäudewand aufgetaucht, außerdem gab es homosexuellenfeindliche Sprüche.

Dort ermittelt der Staatsschutz der Polizei. Dieser wird eingeschaltet, wenn es um politisch motivierte Straftaten geht.

