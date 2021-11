Inzidenz in Essen: Das RKI meldet am Sonntag (7.11.) erstmals wieder einen Wert jenseits der 100er Marke.

Pandemie Inzidenz in Essen liegt seit längerer Zeit wieder über 100

Essen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Essen wieder auf über 100 gestiegen. Im Jahresvergleich ist man allerdings deutlich niedriger unterwegs.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Essen das erste Mal seit dem 18. September wieder über 100. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag einen Wert von 103,0, Mitte September lag er bei 102,6.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr rollte die zweite Corona-Welle, am 7. November 2020 hatte das RKI einen Wert jenseits der 200er Marke gemeldet (207,6). Von diesen Zahlen ist man Essen aktuell noch ein ganzes Stück entfernt, allerdings sind die Werte zuletzt auch hier wieder stärker gestiegen.

Noch am 1. November war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 82,8 relativ weit von der 100er Grenze entfernt. In anderen großen Ruhrgebietsstädten sieht es laut RKI aktuell so aus: Dortmund (132,2), Duisburg (123,4), Bochum (120,5).

Corona in Essen: Kinder aktuell am häufigsten betroffen

Stand Freitag (5.11.) meldet die Stadt, dass weiterhin vor allem Kinder und Jugendliche zur am häufigsten von einer Corona-Infektion betroffenen Gruppe gehören.

Demnach sind bei den 10- bis 19-Jährigen 220 mit Corona infiziert, bei den 0- bis 9-Jährigen sind es 191. In der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen sind in Essen 218 Menschen infiziert. Die Gesamtzahl der aktuell positiven Fälle gab die Stadt am Freitag mit 1319 Personen an. Auffallend ist aber auch, dass vergleichsweise wenige Essener Infizierte ernsthaft erkranken.

Uniklinikum Essen spricht von einer noch entspannten Lage

In den Krankenhäusern stellt sich die Situation wie folgt dar: Stationär werden 35 Essenerinnen und Essener behandelt, zwölf davon intensivmedizinisch. Zum Vergleich: Anfang Januar 2021 lagen noch 174 mit Corona infizierte Essener im Krankenhaus, davon 32 auf Intensiv. Thorsten Schabelon, Sprecher des Uniklinikums, sprach am Sonntag (7.11) von einer noch sehr entspannten Lage. „Auffallend ist, dass kaum Corona-Infizierte auf Normalstationen liegen, was zeigt, dass die Impfungen wirken.“ Auf der Intensivstation gebe es allerdings einige schwere Fälle. Fast durchgehend handele es sich um Ungeimpfte oder um Menschen mit nur einer Impfung.

Seit Beginn der Pandemie sind in Essen 612 Menschen in Verbindung mit Corona gestorben, am Mittwoch (3.11.) meldete die Stadt den Tod einer 72-Jährigen im Uniklinikum. (jop)

