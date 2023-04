Rund 250 Gäste nahmen nach Angaben der Veranstalter an dem interkulturellen Fastenbrechen in der Essener Kreuzeskirche teil.

Premiere Interkulturelles Fastenbrechen in der Essener Kreuzeskirche

Essen-Stadtmitte. Der Essener Verein Viertelimpuls hatte erstmals zu der ehrenamtlich organisierten Veranstaltung mit Essen, Musik und Gesprächen eingeladen.

Erstmals fand in der Kreuzeskirche in der Essener Innenstadt das interkulturelle Fastenbrechen des Vereins Viertelimpuls statt. Der gemeinnützige Verein für Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit stemmt insbesondere das Nachbarschaftsprojekt Mobilitea, aber auch weitere soziale Projekte in Essen.

Ziel der Mitglieder ist es, ehrenamtlich etwas für die Stadtgesellschaft zu tun und das soziale Miteinander in Essen durch Begegnung und Austausch zu stärken. Genau unter diesem Motto stand auch das interkulturelle Fastenbrechen. Rund 250 Gäste nahmen teil und trafen sich zum gemeinsamen Essen, Klönen und Austausch. Zum Buffet hatten die Teilnehmenden beigetragen.

Die Veranstaltung in der Essener Kreuzeskirche war interkulturell

Die Veranstaltung wurde durch die Band Damaskino musikalisch begleitet. Die Feier wurde vom evangelischen Pfarrer Jonathan Kohl von der Altstadtgemeinde und dem Vorbeter und Imam Halit Pismek, stellvertretender Vorsitzender des Dachverbandes der islamischen Gemeinden in Essen, eröffnet. Souad Zenzoul vom Verein Viertelimpuls steuerte für alle Besucher und Besucherinnen eine kurze Erläuterung zum Fastenmonat Ramadan im Islam bei.

Die Veranstaltung wurde nach Angaben des Vereins Viertelimpuls komplett ehrenamtlich organisiert. Der Verein habe auch die Kosten getragen, teils aus einer Spende im Rahmen des Nachbarschaftspreises 2022. Die Nutzung der Kreuzeskirche habe der Essener Mäzen Reinhard Wiesemann ermöglicht. Eine Wiederholung im nächsten Jahr sei angedacht, dafür sei der Verein aber auf Spenden und Unterstützung aus der Stadtgesellschaft angewiesen. Weitere Informationen unter www.viertelimpuls.de, Kontakt: info@viertelimpuls.de .

