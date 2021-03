Nach einem versuchten Einbruch in einen China-Imbiss konnte die Polizei zwei Intensivtäter festnehmen und einen dritten ermitteln.

Kriminalität Intensivtäter bei Einbruch in Essener China-Imbiss erwischt

Essen. Zwei von drei jugendlichen Intensivtätern konnten nach einem versuchten Einbruch im Südviertel gestellt werden. Ein dritter wurde ermittelt.

Drei polizeibekannte jugendliche Intensivtäter sind in Essen erwischt worden, als sie in einen China-Imbiss im Südviertel einbrechen wollten.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte eine aufmerksame Anwohnerin (28) der Rellinghauser Straße in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3.15 Uhr die Polizei alarmiert, als sie Glas klirren hörte.

Als die erste Streife am Tatort eintraf, flüchteten die Verdächtigen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizisten nahmen zwei 16- und 17-Jährige nach einer Verfolgung vorläufig fest. Sie verbrachten bis zu ihrer Vernehmung mehrere Stunden im Gewahrsam. Der Dritte im Bunde, der zunächst hatte entkommen können, wurde bereits ermittelt. Laut Polizei handelt es sich um einen 18-Jährigen.

Die zwei Festgenommenen kamen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Das Trio mit deutschen Staatsangehörigkeiten und Wohnsitzen in Essen hat sich nun in Strafverfahren zu verantworten.

