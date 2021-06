Farbenfrohe Bilder der 2005 verstorbenen Künstlerin Heidi Jung stellt das Forum für inklusive Kultur an der Billebrinkhöhe in Essen-Bergerhausen aus.

Ausstellung Inklusive Kultur: Wegbegleiter erinnern an Essener Malerin

Essen-Bergerhausen. In Bergerhausen sind bis Ende August 80 Bilder von Heidi Jung zu sehen. Weggefährten berichten am 6. Juni über die Künstlerin mit Down-Syndrom.

Das Forum für inklusive Kultur auf der Billebrinkhöhe 72 lädt im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Mit Farben leuchten aus dem Inneren“ mit Werken von Heidi Jung für Sonntag, 6. Juni, 16 Uhr, zu einem Gespräch über die 2005 verstorbene Essener Künstlerin und ihr Werk ein. Die Teilnehmer wollen erklären, was die Künstlerin ausmachte.

Zu sehen sind etwa 80 Bilder von Heidi Jung (Jahrgang 1949), die mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) als sechstes von sieben Geschwistern geboren wurde. In einer Zeit, in der es noch keine öffentlichen Förderschulen gab, besuchte sie eine private Schulklasse, die von Eltern betroffener Kinder auf Initiative einer Lehrerin gegründet worden war. Dort und im Elternhaus erfuhr Heidi Jung die entscheidende Förderung, ergänzt durch späteren Malunterricht. Ihre Bilder zeichnen sich durch eine fantasievolle und intensive Farb- und Formensprache aus, die sie autodidaktisch entwickelt hat.

Umfangreiches Begleitprogramm während der Präsentation

Wiederkehrende Motive wie Bäume, Häuser, Landschaften und Tiere sowie Sonne, Mond und Sterne sind in kräftig leuchtenden Farben kontrastreich und zugleich harmonisch aufeinander abgestimmt. Gemalt hat Heidi Jung vor allem mit Filzstiften. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Kulturdezernenten Muchtar Al Ghusain und dauert bis 28. August. Es wird ein umfangreiches Begleitprogramm über den ganzen Zeitraum geben.

In diesem Rahmen des Gesprächs im Forum Billebrinkhöhe kommen Menschen zu Wort, die Heidi Jung erlebt und begleitet haben, teilt Magdalene Merkel, Leiterin des Forums, mit. Die Runde leitet Philipp Neßling. Dabei sind Heidi Jungs Schwester Elke Ahaus-Jung, Klaus von Lüpke, Förderer und Begleiter, Jutta Maat, die Vorhänge für die Kirche Billebrinkhöhe nach Originalen von Heidi Jung gestaltet hat. Für Musik sorgt Irmgard Huber-Schermeier am Klavier. Im Anschluss an die Veranstaltung kann die Ausstellung besichtigt werden.

Reservierung unter: reservierung@bille-forum.de oder 44882246. Besucher sollten sich anmelden und müssen auf Corona getestet, geimpft oder genesen sein. Da die Zuschauerzahl noch immer begrenzt ist, wird diese Veranstaltung wieder live gestreamt und ist auch danach noch unter folgendem Link zu sehen: https://youtu.be/5z3Se776JAg. Ebenso ist auch die Vernissage noch auf Youtube einzusehen. Informationen zur Ausstellung gibt es auf www.bille-forum.de.

