Initiativen in Essen verschönern ihre Stadtteile

Katernberg. Immer mehr Essener ergreifen die Initiative, sammeln Müll, bepflanzen Baumscheiben und Grünflächen und stecken andere mit ihrem Optimismus an.

Katernberg schöner machen, das haben sich rund ein Dutzend Bürger vorgenommen und unter diesem Motto vor knapp einem Jahr eine Initiative gegründet. Die hat, entgegen mancher Unkenrufe und trotz Corona, in dieser kurzen Zeit bereits einiges bewirken können.

Essener wollen nicht nur meckern, sondern handeln

Ihre erste Tat war direkt ein blühender Erfolg: Den ganzen Sommer über haben üppige Blumenampeln, gestiftet und versorgt von Blumenpaten, die Katernberger Straße verschönert. Und zwar ohne Zwischenfälle oder Vandalismus.„Dabei mussten wir uns anfangs so viele pessimistische und negative Statements anhören, manche haben uns belächelt, andere waren sogar fast beleidigend“, sagt Silvia Blaskowski, „doch nichts davon hat sich bewahrheitet. Das macht Mut.“

Die Vorsitzende des Awo-Ortsvereins ist ein Gesicht der Initiative, engagiert sich neben Johannes Maas vom Katernberger Werbering, dem Grünenpolitiker Marc Zietan, Matthias Rochel vom Bürgerzentrum KonTakt und weiteren Katernbergern für ihren Stadtteil. Sie tut das freiwillig und ehrenamtlich, wollte nicht mehr nur über Müll, Dreck und hässliche Ecken meckern, sondern endlich handeln. Und zwar im positiven Sinn. „Dafür braucht es ja eigentlich nicht viel, außer gutem Willen, ein paar Ideen und einer Portion Durchsetzungsvermögen“, sagt sie.

Die Katernberger folgen damit einem Trend, den man auch in anderen Stadtteilen nördlich der A40 registriert: Ob „Carnap TipTop“, „Altenessen blüht“ oder die „WasteWalks“ in den unterschiedlichen Vierteln – immer mehr Essener ergreifen die Initiative und werden aktiv. Sie sammeln Müll, bepflanzen Baumscheiben und Grünflächen und versuchen, auch andere Bürger mit ihrem Optimismus anzustecken. Denn es bedarf eigentlich nicht viel, um triste Straßenzüge oder graue Plätze aufzuhübschen.

Blumenampeln mit Lichterkette in Katernberg

Diese Erfahrung haben auch die Katernberger gemacht. Und daraus gelernt. Nachdem ihre Blumenampeln so gut ankamen und angenommen wurden, sollen sie nun auch über die Winterzeit hängen bleiben: Neu bepflanzt und mit einer Lichterkette versehen werden sie dann für adventliche Stimmung in der Einkaufsstraße sorgen.

„Für die Finanzierung haben wir erneut einen Antrag an die Städtebauförderung Soziale Stadt gestellt, die ja schon die Kosten der Sommerampeln zu 80 Prozent getragen hat“, sagt Johannes Maas. Er ist voller Hoffnung, dass sich auch dafür wieder Paten finden, die die Winterampeln im Auge behalten. Im Sommer hat das sehr gut geklappt, „es haben sich sogar noch mehr Paten gemeldet, so dass wir im nächsten Jahr die Anzahl der Ampeln erhöhen können“, so Maas.

Engagierte sind willkommen Die Gruppe „Katernberg macht sich schön“ ist spontan aus dem Bürgerdialog entstanden, zu dem Oberbürgermeister Thomas Kufen die Katernberger im vergangenen Herbst eingeladen hatte. Unter der Moderation von Paul Hendricksen vom Stadtteilprojekt Katernberg trifft sie sich in regelmäßigen Abständen, um neue Projekte ins Leben zu rufen. Wer mitmachen möchte, ist willkommen: Weitere Informationen zu der Gruppe gibt es im Internet auf der Facebookseite unter www.facebook.com/kbergmss/. Ansprechpartner ist Paul Hendricksen, E-Mail: Paul.Hendricksen@uni-due.de oder 1837467

Gerade bereitet der Katernberger gemeinsam mit einer Gruppe von zwölf Bürgern die beiden schmalen Grünstreifen vor dem Drogeriemarkt und Rewe für die nächste Aktion vor: Sie entfernen Blätter und Müll um zig Blumenzwiebeln in der Erde zu versenken: Im Frühjahr werden hier Hyazinthen, Narzissen, Tulpen und Krokusse das triste Grün verschönern. „Na, hoffentlich bleibt das auch schön“, bemerkt eine Katernbergerin im Vorbeigehen. Es sind diese achtlos daher gesagten Bemerkungen, die die Initiative immer wieder treffen.

„Andere Bürger verwechseln uns gerne mit dem Ordnungsamt, der Polizei oder den Entsorgungsbetrieben. Sie meinen, wir seien nun für jede Dreckecke im Viertel zuständig“, sagt Johannes Maas. Dem sei eben nicht so: „Wir sind einfach nur Bürger, die sich für den Stadtteil, in dem sie leben, einsetzen. Nicht mehr und nicht weniger.“

