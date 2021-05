Essen packt an Initiative will in Essen Ladenlokal für Obdachlose mieten

Essen. Die Initiative „Essen packt an“ will in der Essener City ein Ladenlokal anmieten. Die Engagierten haben Ideen, wie sie Obdachlosen helfen können.

Die Initiative „Essen packt an“ will ein Ladenlokal in der Innenstadt anmieten und dort Kleidung an Bedürftige ausgeben, eine Duschmöglichkeit schaffen und einen Fairteiler-Schrank einrichten, der von den Engagierten regelmäßig mit Lebensmitteln gefüllt werden soll. Außerdem soll es eine Gesprächsinsel geben, als Anlaufstelle für alle, die im Behördenwirrwarr Orientierung und Begleitung benötigen. Ziel ist es, obdachlose Menschen auf dem Weg zurück in die eigene Wohnung zu begleiten.

Obdachlosen soll der Weg in die Normalität erleichtert werden

Um dieses Projekt umsetzen zu können, haben die Ehrenamtlichen eine Crowdfunding-Aktion gestartet, bei der alle Interessierten noch bis Mittwoch, 19. Mai, Geld spenden können. „Jede Unterstützung hilft, das Leben der Obdachlosen menschenwürdiger zu gestalten und den Weg in die Normalität zu erleichtern“, heißt es auf der Internetseite www.startnext.com/essen-packt-an, auf der die Spenden gesammelt werden. Die Ehrenamtlichen stehen im Wettbewerb mit 45 anderen Projekten aus ganz Deutschland, die sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Die 20 Projekte, die am Mittwoch, um 12 Uhr die meisten Unterstützenden gewinnen konnten, erhalten zusätzliche Preisgelder von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung in Höhe von insgesamt 200.000 Euro.

„Essen packt an“ ist eine Bürgerinitiative, die sich im Jahr 2014 gegründet hat. Unter anderem versorgen die Ehrenamtlichen zwei Mal in der Woche Obdachlose und Bedürftige am Suppenfahrrad mit warmen Mahlzeiten in der Innenstadt.

