Die Kampagne „Trotz MS“ ist auf Deutschlandtour: Am Samstag, 9. September, informiert sie in der Essener Innenstadt über Multiple Sklerose.

Gesundheit Infobus zu Gast in Essen: So fühlt sich Multiple Sklerose an

Essen. Das Leid von Patienten mit Multipler Sklerose ist für Außenstehende oft unsichtbar. Wie Essener die Symptome von MS-Patienten nacherleben können.

In der Essener Innenstadt macht am Samstag, 9. September, die Patientenkampagne „Trotz MS“ Station, die auf das Thema Multiple Sklerose (MS) aufmerksam machen soll. Von 10 bis 16 Uhr können sich Bürger und Bürgerinnen in einem an der Marktkirche geparkten Roadshow-Bus über die Erkrankung informieren und einige Symptome wie Gang- und Gleichgewichtsstörungen nachempfinden.

Kampagne will Verständnis für Betroffene wecken

So solle mehr Verständnis für das Leben mit Multipler Sklerose geweckt und die Vernetzung von Betroffenen verstärkt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Pharma-Unternehmens Roche, das die Bus-Tour durch Deutschland organisiert. Begleitet werde die Roadshow von neurologischem Fachpersonal, Betroffenen und Angehörigen, die individuelle Fragen beantworten. Mit dabei ist Prof. Dr. Refik Pul, Leiter des Schwerpunkts Multiple Sklerose der Uniklinik Essen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Multiple Sklerose (MS) ist eine bislang unheilbare, chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die hierzulande etwa 200.000 Menschen betrifft. Viele der MS-typischen Beschwerden wie Erschöpfung, Bewegungseinschränkungen, Seh- und Sensibilitätsstörungen bedeuten für Betroffene eine große physische und psychische Belastung – sind jedoch für Außenstehende unsichtbar. An Bord des Busses sollen einige dieser Symptome an speziellen Aktionsstationen, die mit MS-Fachkräften und Betroffenen entwickelt wurden, für die Gäste erlebbar gemacht werden.

Infos zu MS finden sich auf: www.trotz-ms.de, im Blog „Starke Worte“ und bei „trotz ms – der Podcast“. Um die Vernetzung von Betroffenen zu unterstützen, ist die Kampagne unter „@trotz_ms“ auf Instagram und Facebook vertreten, außerdem auf TikTok unter „@trotzms“.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen