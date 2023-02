In der Essener Folkwang Musikschule können Kinder und Jugendliche an diesem Wochenende Instrumente ausprobieren und sich beraten lassen.

Musikschule Info-Tage an der Folkwang Musikschule: Jetzt Termine buchen

Essen. Die Folkwang Musikschule informiert über ihr vielfältiges Unterrichtsangebot. Wer Instrumente ausprobieren will, kann sich ein Zeitfenster buchen

An der Folkwang Musikschule können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene an diesem Wochenende, 11. und 12. Februar, über das vielfältige Unterrichtsangebot informieren. Um Instrumente unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren und sich individuell von den Musikschullehrkräften beraten zu lassen, können sich Interessenten über die Website der Folkwang Musikschule ein 15-minütiges Zeitfenster zwischen 10 und 15 Uhr für eine begrenzte Personenzahl reservieren.

Folgende Standorte der Folkwang Musikschule sind eingebunden: Musikschulzentrale in der Weststadthalle, Schloß Borbeck, Altes Rathaus Heisingen, Alter Bahnhof Werden. Ein Besuch ohne Terminvergabe ist am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr in der Zentrale der Folkwang Musikschule möglich.

Es gibt auch Konzerte, Aufführungen und Mitmach-Aktionen

Am Sonntag geht um 12 Uhr ein ca. einstündiges Konzert in der Weststadthalle über die Bühne, in der Lehrkräfte und Musikschülerinnen und -schüler die Instrumente präsentieren. Verteilt auf beide Tage, können sich Besucherinnen und Besucher bei kleineren Konzerten, Aufführungen und Mitmach-Aktionen einen Eindruck von den Fächern Gesang, Tanz, Schauspiel, Bildende Kunst und der FMS-Bandfabrik verschaffen.

Die Angebote der Info-Tage sind kostenfrei. Infos und Terminvergabe unter: www.fms.essen.de

