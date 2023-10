Info-Abend zu geplanter Flüchtlingsunterkunft in Essen

Essen-Südostviertel/Huttrop. Die Stadt Essen informiert am 16. November über Pläne für das Gebäude an der Franziskanerstraße, in dem Flüchtlinge untergebracht werden sollen.

Zur Unterbringung von Geflüchteten hat sich der Rat in seiner Oktober-Sitzung für die Anmietung von zwei neuen Unterkünften entschieden. In einem Objekt in der Franziskanerstraße im Essener Südostviertel können zeitnah und ohne größere Umbauarbeiten 140 bis 160 Personen untergebracht werden. Ein weiteres Objekt soll in der Königgrätzstraße in Huttrop angemietet werden. Hier würden voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 zusätzliche 150 Plätze zur Unterbringung zur Verfügung stehen.

Am Donnerstag, 16. November, findet eine Informationsveranstaltung für Bürger und Bürgerinnen zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Franziskanerstraße im Südostviertel statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche, Franziskanerstraße 69. Die Anwohner und Anwohnerinnen werden auch per Einladungsschreiben über die Informationsveranstaltung unterrichtet.

Stadtdirektor informiert über den Betrieb der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Essen

Im Rahmen der Veranstaltung informiert Stadtdirektor Peter Renzel über die Einrichtung und den Betrieb der geplanten Unterkunft und gibt aktuelle Informationen zur Versorgung, Betreuung und sozialen Integration der Bewohnerinnen und Bewohner. Zudem haben die Teilnehmenden die Möglichkeit zur Diskussion und zum Austausch von Anliegen und Fragen und bekommen Informationen zur Gründung eines „Runden Tisches“. Dieser soll als Plattform dienen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und Fragen zu klären.

