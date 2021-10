Winterbeleuchtung In Rüttenscheid erstrahlt jetzt die Winterbeleuchtung

Essen-Rüttenscheid. Mit der dunklen Jahreszeit wurde die Winterbeleuchtung auf der Einkaufsmeile in Rüttenscheid angeknipst. Welches Programm Besucher erwartet.

Auf der Rüttenscheider Einkaufsmeile erstrahlt jetzt die Winterbeleuchtung . Anlieger und die Interessengemeinschaft Rüttenscheid haben die Illumination finanziert.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit erstrahlt in Rüttenscheid die Winterbeleuchtung. Für die stimmungsvolle Illumination in der Einkaufsmeile sorgen insgesamt 29 Lichterketten, die entlang der Rü über die Straße gespannt sind. Hinzu kommen 40 beleuchtete Bäume und weitere Lichteffekte wie beispielsweise am RüKarree.

Kosten tragen Anlieger und die Interessengemeinschaft Rüttenscheid

Die Kosten von 20.000 Euro Natürlich freuen wir uns über jeden Anlieger, der mithilft, z.B. den Baum vor seinem Haus zu beleuchten. Die Kosten von über 20.000 Euro übernehmen zum Teil die Anlieger, ansonsten trägt die Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) die Ausgaben. Da stets neue Auflagen für Veranstaltungen zu höheren Kosten führen, hofft der Vorsitzende Rolf Krane, dass sich Anlieger „solidarisch“ an den Kosten beteiligen.

Zudem wurde jetzt auch das Programm für die nächsten Wochen festgezurrt und bekanntgegeben. Danach werden in der Adventszeit wie alle Jahre wieder fleißige Helfer in der IGR sich um die Weihnachtsdekoration kümmern und, so sehen es die jetzigen Pläne vor, beleuchtete Weihnachtsbäume aufstellen.

Wintermarkt mit Budenzauber geplant

Für den 6. Dezember wird der Nikolaus erwartet, der die Rüttenscheider Straße entlangzieht, Geschenke für die Kinder mit sich führt und am Ende dem Bürgerzentrum Villa Rü einen Besuch abstattet.

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr soll nun wieder der Wintermarkt am Rüttenscheider Stern für heimelige Atmosphäre sorgen. Der Budenzauber ist für die Zeit von Donnerstag, 9. Dezember, bis Mittwoch, 22. Dezember, geplant. Hütten mit Verkauf von Kleidung, Stoffen, Dekoartikel und Kunsthandwerk sollen ebenso zum Programm gehören wie ein Festzelt, in dem die Gäste lukullische Spezialitäten serviert bekommen. Während des Wintermarktes, am 11. Dezember, ist ein verkaufsoffener Sonntag vorgesehen.

