In Essen-Werden verteilen Geschäfte jetzt auch 2G-Bändchen

Essen-Werden. Der Werdener Werbering schließt sich den Händlern in Rüttenscheid, Altenessen und der Essener City an: Überall gilt das gleiche 2G-Bändchen.

Einzelhandelsgeschäfte im Ortskern von Werden versehen ihre Kundinnen und Kunden nach der Prüfung des 2G-Status’ nun ebenfalls mit einem farbigen Einkaufs-Bändchen.

Peter Allmang, Vorsitzender des Werdener Werberings erläutert: „Es funktioniert wie in der City, in Rüttenscheid und Altenessen. Wir haben uns da mit der Essen Marketing Gesellschaft kurzgeschlossen und beteiligen uns als Werdener Werbering ebenfalls an der Aktion.“

Regelung vereinfacht die 2G-Kontrolle

Der Vorteil dieser Aktion liege auf der Hand beziehungsweise zeige sich am Handgelenk: Nach einem einmaligen Check-In in einem der beteiligten Geschäfte könnten die Kundin und der Kunde ohne große Umstände den nächsten Laden zum Weihnachtsshopping aufsuchen. Dort reiche dann am Eingang das Vorzeigen des (an jedem Tag andersfarbigen) Bändchens.

„Lange Warteschlangen vor den Geschäften demotivieren die Kunden und auch die Geschäftsleute“, weiß Peter Allmang. 16 Werdener Geschäftsinhaber hätten sich daher spontan für die Vereinfachung der für den Handel geltenden 2G-Kontrollen entschieden.

Bändchen werden erst mal bis Anfang Januar verteilt

Die von Peter Allmang georderte Menge an Bändchen reiche bis zum 4. Januar, berichtet der Vorsitzende des Werberings. Danach werde man weitersehen, wie sich die Corona-Regelungen darstellten. Genau wie in den anderen Stadtteilen gelte das farbige Handgelenkbändchen am Ausstellungstag natürlich auch an den anderen Aktionsorten im Essener Stadtgebiet.

