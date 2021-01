In Essen-Horst brannten 100 Strohballen: Brandstiftung?

An der Stadtgrenze zu Bochum war die Essener Feuerwehr in der Nacht zu Freitag (29. Januar) im Einsatz. 100 Strohballen brannten in voller Ausdehnung auf einem freien Feld.

Essen. Drei Feuerwehr-Einsätze in drei aufeinanderfolgenden Nächten in Essen und Bochum: Diesmal brannten 100 Strohballen in Horst. Polizei ermittelt.

In Essen und Bochum ist offenbar ein Brandstifter am Werke. Zum dritten Mal in Folge hat es dort nachts gebrannt. In der Nacht zu Freitag (29. Januar) brannten auf der Höntroper Straße in Essen-Horst kurz vor der Stadtgrenze Bochum rund 100 Strohballen in voller Ausdehnung.

Die Feuermeldung sei kurz nach Mitternacht bei der Essener Feuerwehr eingegangen, berichtet ein Sprecher am Freitagmorgen. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, hätten weitere Kräfte nachalarmiert werden müssen.

Die Rundstrohballen befanden sich auf einem freien Feld. Da keine Gefahr einer Brandausbreitung bestanden habe, entschied der Einsatzleiter die Ballen kontrolliert abrennen zu lassen. Die Feuerwehr Essen überwachte den Brand bis in den frühen Morgen.

Die letzten Kräfte verließen gegen 4.15 Uhr die Einsatzstelle. Die Feuerwehr Essen war mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr etwa dreieinhalb Stunden im Einsatz.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch (27. Januar) sowie in der Nacht auf Donnerstag (28. Januar) sei es in den Bochumer Stadtteilen Stiepel und Laer zu ähnlichen Einsätzen gekommen. Die Brandursache ist unbekannt. Die Polizei hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet.