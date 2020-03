In Essen-Frintrop wird Bundesstraße erneut gesperrt

Essen-Frintrop . Nach den Stadtwerken, die ihren Abwasserkanal erneuert hatte, tauscht nun die Ruhrbahn die Straßenbahngleise auf der Frintroper Straße aus.

Großes Erstaunen in Frintrop: Die Ruhrbahn erneuert ab Montag auf der Frintroper Straße in Unterfrintrop ihre Straßenbahngleise. Die Baustelle zwischen Höhenweg und Unterstraße ist 600 Meter lang.

Erst im vergangenen Jahr war die Straße über Monate gesperrt, weil die Stadtwerke ihre Kanalisation erneuert hatten. Der Bereich auf der Frintroper Straße wird komplett gesperrt. Für die Tram 105 fahren Busse statt Bahnen (SEV) in Richtung Unterstraße zwischen den Haltestellen (H) Frintroper Höhe und (H) Unterstraße, kündigt die Ruhrbahn an. Der NE11 wird umgeleitet in Richtung Oberhausen zwischen Frintroper Höhe und Unterstraße. Und zwar ab Montag, 23. März, Betriebsbeginn, bis Freitag, 10. Juli 2020, Betriebsende.

Umleitung wieder über den Höhenweg

Folgende Haltestellen sind bis zum 26. Juni betroffen: Die (H) Im Neerfeld wird verlegt auf den Höhenweg, Höhe Hausnummer 60. Für die (H) Unterstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Der Umstieg zum Schienenersatzverkehr (SEV) erfolgt an der (H) Frintroper Höhe. Der NE11 wird ebenfalls über den Höhenweg umgeleitet und fährt die genannten Ersatzhaltestellen an. Von Samstag, 27. Juni, bis Samstag 11. Juli, fährt der SEV wieder über die Frintroper Straße und die (H) Im Neerfeld wird normal angefahren. Die Tram 105 und der NE11 fahren am Samstag, 11. Juli, wieder ihren gewohnten Weg. Wenig Verständnis für die erneute Baustelle, die bisher nur in einem Aushang am Höhenweg bekannt gemacht worden sei, hat Rainer W. Seck vom Bürger- und Verkehrsverein: „Kanalbau und Gleiserneuerung hätte man in einem Zug machen müssen.“