Schwarzfahrer In Essen erwischt: Obdachloser fuhr täglich ICE ohne Ticket

Essen. Er fuhr täglich mit dem ICE durch Deutschland ohne Ticket: In Essen ist ein notorischer Schwarzfahrer (49) verhaftet worden.

Die Bundespolizei hat in dieser Woche einen 49-Jährigen festgenommen, der in den letzten fünf Tagen täglich mit dem ICE durch Deutschland gefahren war, ohne ein Ticket zu benutzen. Jedes Mal wurde er dabei erwischt und machte trotzdem weiter. Er gibt an, keinen festen Wohnsitz zu haben.

Seine vorerst letzte Fahrt unternahm er mit dem ICE 713 von Münster nach Essen: Zugbegleiter hatten festgestellt, dass er ohne Ticket unterwegs ist – und in seinen Taschen fanden die Kontrolleure fünf Bescheinigungen über so genannte „Fahrpreisnacherhebungen“. Der Niederländer wurde vorläufig festgenommen. Jetzt muss sich der Mann wegen des „Erschleichens von Leistungen“ verantworten.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen