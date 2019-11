In der Innenstadt bietet Essen nun kostenloses WLAN

Essen. Die Stadt Essen bietet an drei Standorten in der Innenstadt kostenloses WLAN an. Bis zu 2500 Nutzer können sich zeitgleich einwählen.

Die Stadt hatte den Start mehrmals verschoben. Nun ist es da: Mit Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt verfügt Essen über ein freies WLAN. Internet-Nutzer können sich kostenlos in das lokale Funknetz unter dem Titel „visitessen City WLAN“ einwählen. Wenn auch nicht überall.

Noch beschränkt sich das Angebot auf den Kennedyplatz und den Burgplatz. Mit der Eröffnung der neuen Touristik-Information an der Kettwiger Straße 2-10 kommt ein weitere Standort hinzu. Am 16. Dezember soll es soweit sein. Bereits beim Stadtfest „Essen Original“ war kostenloses WLAN getestet worden.

Betrieben wird das WLAN-Netz von der städtischen Essen Marketing Gesellschaft (EMG), entwickelt hat es das Essener Systemhaus (ESH). Das Netz ist so ausgelegt, dass sich die Leistungsfähigkeit regulieren lässt, erläutert EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff. Bei Großveranstaltungen wie aktuell dem Weihnachtsmarkt können sich gleichzeitig bis 2500 Nutzer in das Netz einwählen. Im „Normalbetrieb“ sind es 50 bis 60 Nutzer, so Röhrhoff.

Der Betrieb des WLAN kostet die EMG pro Jahr einen niedrigen fünfstelligen Betrag

Das Essener Systemhaus hat dafür am Kennedyplatz fünf Netzwerkrouter installiert sowie einen weiteren am Burgplatz. Nahe der Touristik-Information an der oberen Kettwiger Straße sollen zwei Router platziert werden. „Es handelt sich um ein Hochleistungsnetz“, betont der EMG-Geschäftsführer. Die Kosten für den Betrieb des WLAN trägt die EMG. Röhrhoff beziffert diese auf einen „kleinen fünfstelligen Betrag pro Jahr“.

Ob das Netz erweitert wird, ist offen. „Wir werden uns erst einmal das Nutzerverhalten ansehen und dann daraus eine Perspektive entwickeln“, sagt der EMG-Geschäftsführer. Für einen Ausbau müsste die nötige technische Infrastruktur aber erst noch geschaffen werden. Denn die Innenstadt verfügt nicht durchgehend über ein Glasfasernetz für den schnellen Datentransport. Der Kennedyplatz und der Burgplatz sind damit verbunden, zur neuen Touristik-Zentrale musste ein Glasfaserkabel erst verlegt werden. Als weitere „Hotspot-Standorte“ kämen der Hirschlandplatz, der Kopstadtplatz und der Weberplatz infrage, heißt es.

Vor allem Besucher von Cafes und Restaurants wollen kostenlos surfen

Auch was den Betrieb angeht wäre ein größeres Netz eine Frage des Geldes. Die EMG sieht sich laut Röhrhoff nicht in der Lage ein solches aus dem eigenen Haushalt zu finanzieren. Kommerzieller Betreiber wären möglich, doch die ließen sich ihr Angebot bezahlen, sei es durch Werbung oder mit Daten der Nutzer. Röhrhoff nennt Düsseldorf als Beispiel, wo man als Kunde von einem WLAN-Netz ins nächste stolpere.

Essen Kostenloses WLAN Über die Einführung eines kostenloses WLAN wurde bereits über Jahre diskutiert. Schon 2011 hatte die damalige Piratenpartei einen Antrag an den Stadtrat gestellt. Sie warb für eine Zusammenarbeit mit der Initiative Freifunk. Die EMG wollte dann zunächst private Partner mit ins Boot holen. Nun versucht es die städtische Marketinggesellschaft erst einmal auf eigene Faust – auch mit dem Hinweis, dass die Stadt Essen noch an einer eigenen Digitalstrategie arbeite.

Eine Online-Befragung der EMG hatte zutage gebracht, dass Besucher der Innenstadt WLAN vor allem in „Aufenthaltsbereichen“ nutzen, also in Cafes oder Restaurants. Ein flächendeckendes Netz hält die EMG deshalb nicht für erforderlich. Abzuwarten bleibe, „wie die technische Entwicklung weiter geht“, so Röhrhoff. Das kostenlose Surfen auf dem Kennedyplatz, auf dem Burgplatz und bald auch an der Touristik-Zentrale soll weiter möglich bleiben, auch wenn auf dem Weihnachtsmarkt die Lichter längst wieder erloschen sind.