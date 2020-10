In der Grugatherme in Essen eröffnet die neue Panoramasauna

Ein Blick ins Grüne während der Schweiß fließt – auch in der Grugatherme ist das nun möglich. Am Samstag, 3. Oktober öffnet die neue und lange geplante Panorama-Sauna, die an der früheren Raucherecke entstand und die ein großes Panoramafenster Richtung Grugapark bietet. Thermen-Geschäftsführer Karsten Peipe hofft auf neugierige Gäste, die nach der Corona-bedingten Pause vielleicht zu neuen Stammgästen werden.

Mittlerweile haben sich die Besucherzahlen nach Angaben von Peipe wieder normalisiert, die Gäste würden die Corona-Vorsichtsmaßnahmen respektieren. „Die Eigenverantwortung funktioniert bei uns“, sagt Peipe. In den Umkleiden, Im Gastronomie-Bereich und auf den Laufflächen gilt Maskenpflicht, nicht aber in der Saunalandschaft selbst.

Bislang ist die Grugatherme, die im Gebäude des früheren Restaurants „Blumenhof“ entstand, optisch vollkommen vom Grugapark abgeschottet. Das macht auch Sinn, da in der Therme Nacktheit üblich ist. Während der Saunagänge können die Besucher nun aber in den Park schauen, umgekehrt haben Parkbesucher selbstredend keinen Einblick in die neue Saunabox. Spezialglas macht es möglich.

Die neue Sauna wird „nur“ gut 80 Grad Betriebstemperatur haben, um einen längeren Aufenthalt zu ermöglichen. Ausgelegt ist sie für 30 Personen, zurzeit dürfen wegen der Abstandsregeln aber nur zwölf hinein. „Die Saunameister werden am Samstag darauf achten“, so Peipe. Anders als sonst an Feiertagen bleibt die gesamte Saunalandschaft am 3. Oktober von 9 bis 23 Uhr geöffnet.