In der Essener City zugestochen: Das soll der Angreifer sein

Essen. Ein Unbekannter vertrieb Kunden aus einem Wettbüro. Als ihn ein Mitarbeiter bat zu gehen, stach er zu. Die Polizei fahndet mit einem Foto.

Nach einem Messerangriff auf einen Angestellten eines Wettbüros in der Essener Innenstadt fahndet die Polizei mit einem Foto einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Montag berichtete, tauchte der Unbekannte am 28. August gegen 0.45 Uhr in der Filiale an der Turmstraße auf. Er pöbelte mehrere Kunden an, die die Flucht ergriffen. Der Mitarbeiter bat ihn deshalb zu gehen. Als beide Männer vor der Tür standen, zückte der ungebetene Gast aber plötzlich eine Waffe und stach auf den 48-Jährigen ein. Das Opfer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, so die Polizei. Danach gab der Angreifer Fersengeld.

Wer den Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201 829-0.

