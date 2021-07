Impfzentrum Essen: Sonderaktion für Jugendliche gestartet

Das Impfzentrum Essen ist in der Messehalle 4 und 5; der Eingang ist an der Seite der Messehalle in der Höhe des Biergartens „Wassergarten“ im Grugapark.

Essen. Sonder-Aktion für junge Essener zwischen 16 und 17 Jahren: Das Impfzentrum hat an zwei Tagen Sonder-Kontingente für diese Zielgruppe reserviert.

Das Impfzentrum Essen spricht am Montag, 12. Juli, sowie am Dienstag, 13. Juli, extra Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren an, um sich impfen zu lassen. Reserviert für diese Zielgruppe sind an den beiden genannten Tagen behandelnde Ärzte und Extra-Räume.

Jeweils ab 12 Uhr können Essener Jugendliche an beiden genannten Tagen im Impfzentrum eine Behandlung bekommen. „Damit wollen wir die Impfquote steigern“, sagt Stefan Steinmetz, medizinischer Leiter des Impfzentrums. Die Extra-Kampagnen starten an den beiden Tagen jeweils ab 12 Uhr, „denn Jugendliche schlafen ja meistens etwas länger.“ Weil Ferien sind, hoffe man, möglichst viele Jugendliche zu erreichen.

Zehn von 25 Ärzten stehen für Impfungen der 16- und 17-Jährigen bereit.

Das Impfzentrum liegt in Messehalle 4 und 5 und schließt um 20 Uhr.

