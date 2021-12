Impfpraxis am Hauptbahnhof Essen: Auch sonntags wird geimpft

Essen. Direkt am Essener Hauptbahnhof hat ein Arzt jetzt eine Impfpraxis eingerichtet: in einem Hotel. Er impfe sieben Tage die Woche, auch Silvester.

Am Essener Hauptbahnhof startet an diesem Samstag (18.12.) eine Impfpraxis, in der auch am Wochenende geimpft wird. „Wir impfen Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr“, kündigt der Internist Haschmatullah Zazai an. Er wolle mit seinem Angebot einen Beitrag zur Impfkampagne leisten und habe dafür einen Standort in zentraler Lage gesucht.

Seine Impfpraxis hat er nun im Café des „Premier Inn Hotel“, Am Hauptbahnhof 3, eingerichtet. Der 39-jährige Arzt, der während der Pandemie auch in der Notaufnahme und auf Intensivstationen gearbeitet hat, möchte ein unkompliziertes Impfangebot ohne Terminvergabe machen: „Jeder kann einfach vorbeikommen, wir impfen an sieben Tagen die Woche.“ Geöffnet sei seine Praxis täglich von 9 bis 18 Uhr.

Für das Startwochenende hat er mehr als 400 Impfdosen

Angemeldet habe er seine Impfpraxis über die Ärztekammer, formal gilt sie als Privatarztpraxis. Für die Impflinge mache das keinen Unterschied: Die Impfung biete er wie jedes andere Impfzentrum und jeder niedergelassene Arzt selbstverständlich kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger an. Für das Start-Wochenende habe er mehr als 400 Impfdosen von Biontech über Moderna bis Johnson & Johnson. Geplant ist, dass er auch Weihnachten und Silvester impfe.

