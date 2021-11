Impfbus auf Weihnachtsmarkt Essen: Geimpft wird ab 14 Uhr

Impfaktion in Essen: Der Impfbus hält auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Dieses Foto zeigt den Impfbus bei einer Impfaktion am Cronenberg Center. (Archivbild)

Essen. Auf dem Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt hält am Donnerstag (18.11.) ein Impfbus. Erst-, Zweit- und Drittimpfungen sind dort möglich.

Glühwein und Biontech: Der Impfbus der Stadt Essen hält an diesem Donnerstag (18.11.) auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Zwischen 14 und 19 Uhr steht der umgebaute Ruhrbahn-Bus auf der Kettwiger Straße in Höhe der Hausnummer 39.

Aktuell ist bei Bürgerinnen und Bürgern vor allem die Nachfrage nach den sogenannten Booster-Impfungen groß. Nach Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der ersten Impfserie ist laut dem Land NRW eine solche Drittimpfung grundsätzlich für jeden möglich.

Booster-Impfungen: Starke Nachfrage nach Drittimpfungen

In der Nachbarstadt Gelsenkirchen war die Booster-Nachfrage bei einer mobilen Impfaktion am Mittwoch (17.11.) so groß, dass mehrere Hundert Menschen Schlange standen, um eine Impfung zu bekommen.

