Impf-Appell von Essens OB: „Es kommt auf jeden einzelnen an“

Essen. Oberbürgermeister Thomas Kufen erklärt Montag, welche Maßnahmen Essen im Kampf gegen Corona plant. Und er sagt, was er von den Bürgern erwartet.

Die Essener Stadtspitze ist offenbar angesichts zunehmender Corona-Infektionen in Sorge und wendet sich mit einem Appell an die Bürger und Bürgerinnen. Am Montag, 15. November, lädt Oberbürgermeister Thomas Kufen zu einem Pressetermin ins Rathaus, bei dem er ab 14 Uhr die aktuelle Corona-Situation in Essen darstellen will. Man beobachte steigende Inzidenzwerte, insbesondere in den Altersgruppen der 10- bis 39-Jährigen.

Stadt stellt geplante Maßnahmen gegen Corona vor

Kufen holt sich zu dem Termin die Expertise von Prof. Dr. Ulf Dittmer, dem Leiter Virologie am Essener Uniklinikum Essen und Jörg Spors, dem Leiter „Koordinierende Covid-Impfeinheit der Stadt“. Spors hatte bereits das Essener Impfzentrum organisatorisch geleitet, Dittmer berät die Stadt und wendet sich regelmäßig mit Informationen und Erklärungen zur Pandemie an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister werden sie nicht nur die aktuelle Situation schildern, sondern auch welche Maßnahmen für die kommenden Wochen geplant sind.

Schon am Freitag (12.11.) hatte sich Kufen in einer Videobotschaft auf Facebook an die Essenerinnen und Essener gewendet und sie daran erinnert, dass die Infektionsgefahr im Herbst und Winter steigt und die Einhaltung der bekannten Coronaregeln – von Händewaschen bis Maskentragen – nun besonders penibel beachtet werden müsse. „Es bleibt wichtig, dass wir uns gegenseitig schützen. Dabei kommt es auf jede und jeden einzelnen an“, betonte der OB.

Eindringliche Videobotschaft von Essens OB

In seinem eindringlichen Appell hob Kufen besonders die Impfangebote bei Hausärzten und städtischen Aktionen hervor, auch die Auffrischungsimpfung stehe nun jedem zur Verfügung und solle genutzt werden. „Der beste Schutz gegen das Coronavirus ist und bleibt das Impfen“, unterstrich Kufen. Eine Impfpflicht fordert er nicht, aber wie schon zuvor Gesundheitsdezernent Peter Renzel bittet auch Kufen die Bevölkerung erneut, ein Impfangebot anzunehmen: „Lassen Sie sich gut beraten und entscheiden Sie sich für den Schutz Ihrer Familie und Ihrer Mitmenschen.“

Die Stadt hat seit Beginn der Pandemie regelmäßig Zahlen über die Corona-Patienten in den Essener Krankenhäusern vorgelegt und informiert seit Beginn der Impfkampagne auch regelmäßig über die tagesaktuelle Impfquote der Essenerinnen und Essener. „Derzeit erleben wir in den Krankenhäusern und Kliniken immer wieder, dass Menschen mit nicht ausreichendem Schutz zum Teil sehr schwer erkranken“, sagt Kufen nun in seiner Videobotschaft. Das treffe aktuell besonders jüngere Menschen.

Jeder einzelne trage Verantwortung im Kampf gegen Corona

Der Oberbürgermeister nimmt jeden Essener und jede Essenerin in die Verantwortung für die weitere Entwicklung: „Ihr persönliches Verhalten hilft, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.“ Während sich eine Verschärfung der geltenden Coronaschutzmaßnahmen bereits abzeichnet, mahnt Kufen: „Tragen Sie dazu bei, dass wir unsere gewonnen Freiheiten aufrecht erhalten können.“ Angesichts der Pläne zu Homeoffice-Pflicht oder 2G-Regeln, die in der Bundeshauptstadt verhandelt und beschlossen werden, dürfte das nur bedingt möglich sein. Abschließend formuliert Kufen den Wunsch: „Lassen Sie uns gemeinsam, gut durch Herbst und Winter kommen.“ Geht es nach dem OB, heißt das: gemeinsam und geimpft.

