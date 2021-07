Impf-Aktion in Essener Stadtteilen: Neue Termine stehen fest

Essen. Die Stadt hat neue Termine veröffentlicht für Vor-Ort-Impfaktionen. Geimpft wird in Altendorf, in der Innenstadt, in Borbeck und Kettwig.

Nach dem äußerst erfolgreichen Start ihrer Vor-Ort-Impfungen setzt die Stadt Essen ihr Angebot fort, in ausgewählten Essener Stadtteilen alle interessierten Bürger ohne Vorab-Termin gegen Corona zu behandeln. Zur ersten Vor-Ort-Impfung in Altenessen am Mittwoch, 14. Juli, kamen doppelt so viele Impfkandidaten wie erwartet.

Die weiteren Termine stehen jetzt fest: Bereits mehrfach angekündigt ist, dass die Stadt am Freitag, 16. Juli, alle Interessierten im Bürgerzentrum Kon-Takt impft, Katernberger Markt, 12 bis 17 Uhr. Außerdem: Samstag, 17. Juli, Stadtteilbüro M 56, Mülheimer Straße 56, Frohnhausen, 10 bis 15 Uhr.

Neu hinzugekommen: Mittwoch, 21. Juli, 12 bis 17 Uhr: Altendorf, Kath. Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt, Helenenstr. 7; Donnerstag, 22. Juli, 12 bis 17 Uhr: Innenstadt, VielRespektZentrum, Rottstraße 24-26; Freitag, 23. Juli, 12 bis 17 Uhr: Borbeck, Sozialer Bürgerservice Borbeck, Markstraße 22; Samstag, 24. Juli, 10 bis 15 Uhr: Kettwig, Rathaus Kettwig, Bürgermeister-Fiedler-Platz 1

Bitte Ausweis und Impfpass mitbringen!

Außerdem: Das Impfzentrum in der Messe Essen (Halle 4 und 5) ist täglich, montags bis einschließlich sonntags, von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Auch dort kann man sich ohne vorherigen Termin impfen lassen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen