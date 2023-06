Immobilie gesucht: Borbeck soll ein Stadtteilbüro bekommen

In Essen-Borbeck soll es in Zukunft ein Stadtteilbüro geben als Anlaufstelle für alle Menschen, die im Stadtteil wohnen und sich vernetzen möchten.

Essen-Borbeck. Essen soll ein weiteres Stadtteilbüro bekommen, ein Standort wird noch gesucht. Wie die Menschen in Borbeck davon erwarten können.

Borbeck soll ein Stadtteilbüro bekommen – die Suche nach einem passenden Standort soll bald starten. Das Stadtteilbüro soll zur Integration beitragen, Anlaufstelle für alle Menschen im Stadtteil sowie auch für Vereine sein, um sie untereinander zu vernetzen und so im Idealfall die Lebensqualität zu steigern.

Damit weitet die Stadt Essen ihr Modell des Quartiermanagements nach Kray, Bergmannsfeld/Hörsterfeld, Karnap und Frohnhausen nun auf den nächsten Stadtteil aus. Der Jugendhilfeausschuss hatte dies für Borbeck empfohlen, der Rat hat es beschlossen. Statistische Daten zeigen laut Stadtverwaltung, „dass Borbeck bei Bildungsabschlüssen, beim Bezug von existenzsichernden Leistungen, beim Anteil der Alleinerziehenden und der Arbeitslosigkeit im gesamtstädtischen Durchschnitt liegt.“ Das Ziel ist für Borbeck unter anderem eine bessere Integration und Bewältigung von Konflikten. Das Konzept der Stadtteilbüros sieht vor, dass diese sich an alle Menschen richten sollen, die im Stadtteil leben – unabhängig von Alter und Herkunft.

Standort für das Borbecker Stadtteilbüro wird gesucht

„Das Stadtteilbüro soll zentral in Borbeck liegen, was gut für das Zentrum ist“, sagt der stellvertretende Bezirksbürgermeister Kevin Kerber. Im Stadtteilbüro soll es in Zukunft nicht nur Information und Beratung geben, es soll auch Veranstaltungsort sein können. Zudem soll die Vernetzung der Institutionen und Vereine, die in Borbeck bereits als gut angesehen wird, noch verstärkt werden. Für die Leitung des zukünftigen Stadtteilbüros in Borbeck soll zum 1. Januar 2024 eine Stelle beim Jugendamt geschaffen werden. Für die Stadtteilmoderation ist eine weitere Stelle beim Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) vorgesehen.

Die Suche nach einer passenden Immobilie läuft nun, in Borbeck-Mitte dürften sich einige leerstehende Ladenlokale anbieten. Und die Eröffnung wurde auf das Ziel einzahlen, das Borbecker Zentrum verstärkt zu einem Ort der Begegnung und der Dienstleistungen zu machen. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der inhabergeführten Geschäfte seit Jahren sinkt, gibt es Leerstände, auch wenn Borbeck-Mitte weiterhin eine wichtige Nahversorgungsfunktion zugeschrieben wird.

Erfahrungen aus dem Stadtteilbüro Frohnhausen

Erfahrungen mit einem Stadtteilbüro gibt es unter anderem in Frohnhausen. Dort hat das „M.56“ an der Mülheimer Straße vor rund zwei Jahren eröffnet. Bürgerinnen und Bürger können sich informieren und neue Kontakte im Stadtteil knüpfen. Es gibt eine allgemeine Sozialberatung, Beratungen für Geflüchtete und Erwerbslose, Spiel-, Kreativ- und Bewegungsangebote, die Quartierhausmeister haben im Stadtteilbüro eine Anlaufstelle und es gibt auch Platz für ehrenamtliches Engagement.

„Es ist eine unwahrscheinlich gute Entscheidung für den Stadtteil gewesen, das Büro zu eröffnen“, sagt die dortige Bezirksbürgermeisterin Doris Eisenmenger von den Grünen. „Die Menschen kommen mit ihren Fragen und gehen zu 99 Prozent mit einer Antwort wieder heraus.“

Protest gab es in Frohnhausen wegen der Auswahl der Immobilie. Das Ladenlokal an der Mülheimer Straße ist nicht barrierefrei zugänglich, worüber sich Betroffene mehrfach beschwert hatten. In Borbeck wird sich nun noch zeigen, welche Immobilien in Frage kommen und ob sie barrierefrei sind.

