Imbisswagen geht in Flammen auf – 25.000 Euro Schaden

In Altenessen ist in der Nacht auf Dienstag ein Imbisswagen abgebrannt.

Essen. Der Imbisswagen war in Altenessen an der Wilhelm-Nieswandt-Allee abgestellt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In Altenessen ist in der Nacht auf Dienstag ein Imbisswagen, der auf einem Parkplatz an der Wilheilm-Nieswandt-Allee abgestellt war, in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Polizei am Dienstagmorgen. Zeugen hätten die Feuerwehr verständigt, weil sie gesehen hatten, dass Rauch aus dem geschlossenen Wagen kam.

Aus dem Wagen kam Rauch

Die Polizei ermittelt jetzt die Brand-Ursache. Ein technischer Defekt ist möglich, die Behörden gehen aber eher von Brandstiftung aus. Der Sachschaden beträgt 25.000 Euro.