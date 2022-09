Im Test: Waschanlage für Hunde in Essen-Heidhausen

Essen-Heidhausen. Am Gartencenter „Die Flora“ in Essen-Heidhausen steht seit neuestem eine Hundewaschanlage zur Selbstbedienung. Boxer Harry hat sie getestet.

Hundebesitzer kennen das Problem nur zu gut: Nach einem ausgiebigem Spaziergang, womöglich noch auf matschigen Wegen, ist der fellbehaarte, beste Freund manchmal mit Schlamm und Dreck übersät. Im schlimmsten Fall hat sich der Hund noch genüsslich in einem Kuhfladen gewälzt. Um Gestank und Schmutz herauszubekommen, hilft nur die Dusche.

Im heimischen Badezimmer gestaltet sich dies jedoch oftmals sehr kompliziert. Der Untergrund ist rutschig; die Duschkabine zu klein. Schnell gerät ein Hund in Panik; anschließend muss das Badezimmer komplett geputzt werden. Zudem ist das Heben des Tieres in eine Badewanne alles andere als rückenfreundlich -- wenn es kein Dackel ist. Stress für Hund und Herrchen ist vorprogrammiert.

Abhilfe schaffen soll die Selbstbedienungs-Hundewaschanlage, die seit kurzem auf dem Parkplatz des Gartencenters „Die Flora“ am Bützgenweg 2a in Heidhausen steht. Die Redaktion ist mit Boxer Harry vor Ort und testet die Neuerung.

Die Bedienung des Automaten ist selbsterklärend

Beim Eintritt in den Container ist der Blick des Rüden zunächst kritisch. Dann aber tastet er sich, geführt an der Leine, langsam über die rutschfeste Rampe hinauf in die Duschkabine. Harry steht somit etwa auf Bauchhöhe zum Frauchen. Beim Einschalten des Wassers ein kurzes Zucken, doch den Waschvorgang genießt der zehnjährige Hund offensichtlich; es scheint, als fühle er sich pudelwohl.

Noch ist Harry skeptisch: Über eine rutschfeste Rampe geht es hinab in die Duschkabine. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Das Einmassieren des Shampoos lässt er wohlwollend über sich ergehen: Die Wassertemperatur ist mit kontinuierlichen 36 Grad angenehm. Auf den Föhnvorgang verzichten wir, denn bei unserem Kurzhaar-Hund reicht ein selbstmitgebrachtes Handtuch aus. Vollständig getrocknet riecht der Boxer anschließend nicht nur frisch, auch das Fell glänzt mehr als zuvor und fühlt sich weich an.

Die Bedienung des Automaten ist selbsterklärend. Über ein Menü wählt man sein entsprechendes Programm aus. Auch das Shampoo kann individuell bestimmt werden. Entweder ein mildes, pH-neutrales Shampoo mit Conditioner, ein Shampoo speziell für weiße Hunde oder ein Waschmittel mit Floh- und Zeckenschutz, das, laut Hersteller, zwei Wochen lang gegen Ungeziefer vorbeugen soll.

Die Bedienung des Automaten ist selbsterklärend, die Bezahlung erfolgt bargeldlos. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Auch ein Programm ohne Shampoo ist möglich. Um die Haut nicht zu strapazieren, sollte ein Hund nämlich nicht allzu oft mit Shampoo gewaschen werden.

Der Bezahlvorgang ist bargeldlos

Der Preis für die Hundewäsche richtet sich nach der Größe des Hundes und dem Umfang der Wäsche, wird also pro Minute abgerechnet. Dabei erfolgt der Bezahlvorgang bargeldlos mit EC-, Debit- oder Kreditkarte. Für einen kleinen Hund sind etwa sechs Euro, für einen mittelgroßen Hund circa zwölf Euro fällig. Und die Vollwäsche für einen großen Hund beträgt rund 18 Euro.

„Schaut man sich die Preislisten mancher Hundesalons an, kommt man bei der Selbstbedienungswaschanlage verhältnismäßig günstig davon“, so Linda Alteilges; Betreiberin der Anlage. „Außerdem fühlt sich der Hund wohler, wenn er von einer vertrauten Person gewaschen wird“, weiß sie.

Der Container ist täglich von 7 bis 22 Uhr zugänglich

Alteilges ist ebenfalls Hundebesitzerin und stellte ihre erste Hundewaschanlage vor einem Jahr in Köln auf. In der Domstadt folgte eine zweite. Ihre dritte Anlage steht nun also in Essen, an der Grenze zu Velbert. In den nächsten Jahren sollen die Anlagen deutschlandweit zur Verfügung stehen.

Wer die Anlage mit seinem Hund selber ausprobieren möchte: Der Container ist täglich von 7 bis 22 Uhr zugänglich. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Der Parkplatz hier am Gartencenter schien mir ein geeigneter Ort für die Anlage. Über die B 224 ist er gut erreichbar und im Umkreis gibt es zahlreiche Wanderwege, die von Spaziergängern mit Hund stark frequentiert werden“, begründet sie die Wahl ihres neuen Waschanlagen-Standortes. Zudem, so ergänzt sie, seien Reiterhöfe mit vielen Hundebesitzern in unmittelbarer Nähe.

Stefan Schuster, Inhaber des Gartencenters, hat sie mit ihrer Idee schnell überzeugt. Kurzerhand bot er seinen Parkplatz als Standort für den zweieinhalb mal drei Meter großen Container an. „Ich denke, die Waschanlage erleichtert vielen Hundebesitzern das Leben. Und nicht nur den Haltern, auch den Tieren“, so Schuster. Wer die Anlage mit seinem Hund selber ausprobieren möchte: Der Container ist täglich von 7 bis 22 Uhr zugänglich.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen