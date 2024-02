Im Rüttenscheider „Pazza“ kommen Tabu-Themen auf den Tisch 

Essen-Rüttenscheid Burn-out, Depression, Stress: Wie eine Essener Gastronomin betroffenen Frauen helfen will. Und was ein Podcast damit zu tun hat.

Sich die Sorgen und Nöte mal von der Seele reden; Dinge ansprechen, über die man sich sonst kaum traut, offen zu reden; psychische Themen aus der Tabu-Ecke holen. Und das alles nicht in einer Sitzung mit einem Therapeuten oder eine Therapeutin, sondern in einem netten Plausch unter Freundinnen. Natascha Pierazzi und Adina Benecke bieten Frauen aus Essen genau das an – in ihrer Reihe „Seelenplausch“, einer offenen Gesprächsrunde, die sich regelmäßig im Rüttenscheider Restaurant „Pazza“ trifft.

Pierazzi weiß, wie es ist, mit psychischen Problemen zu kämpfen. „Mit 16 hatte ich meine erste Panik-Attacke“, erzählt sie. „Es dauert oft lange, bis man einen Therapieplatz bekommt. Ich habe drei Monate lang das Haus kaum verlassen, bis ich es durch die Therapie geschafft habe, mit meiner Angst umzugehen und mich so langsam wieder an das Leben heranzutasten.“ Wenn man sie sieht und sprechen hört, kann man sich das kaum vorstellen. Da sitzt eine selbstbewusste Frau, die als Chefin im Restaurant „Pazza“ alles im Griff hat. Doch sie habe „schon alles durch“, wie sie selbst sagt: ein schwieriges Verhältnis zum Vater, verschiedene Essstörungen, Fehlgeburten, Angstzustände.

Restaurant-Chefin aus Rüttenscheid hatte Panik-Attacken und den Mut darüber zu reden

Was sie von vielen anderen unterscheidet: Sie spricht offen darüber. Zunächst nur mit ihrer Freundin Adina Benecke. „Ich kenne Natascha schon sehr lange“, erzählt die. „Sie hat vor Jahren mit meinem heutigen Mann zusammengearbeitet, und wir haben uns angefreundet. Natascha hat auch unsere Hochzeit organisiert. Auch wenn wir uns mal über einen Zeitraum nicht sehr häufig getroffen haben, so waren wir doch immer im Austausch und zwar auf einer sehr, sehr tiefen Ebene.“ Benecke ist zweifache Mutter, selbstständige Kosmetikerin. „Ich habe immer gedacht, dass Themen wie Burn-out oder Depression nur überarbeitete Geschäftsführer haben können. Dann, vor anderthalb Jahren, habe ich selbst gemerkt: Es geht mir gar nicht gut. Ich bin dann im Kloster gelandet, ohne Handy und mit Schweigegelübde. In diesen vier Tagen völliger Ruhe habe ich gemerkt, dass ich ganz schön drüber war und mein Leben ändern muss.“

Natascha Pierazzi ist Gastronomin und betreibt das italienische Restaurant „Pazza“ in Rüttenscheid. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Aus ihren gemeinsamen Gesprächen entstand dann zunächst ein Podcast: „Natti rief mich im vergangenen Sommer an, erzählte mir von der Idee“, so Benecke. „Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, aber sie brauchte das gerade – also haben wir es gemacht.“ Auf „Felicità – die Lust zu leben: Der Podcast für die Frau, die sich mit sich safe und sexy fühlen will“ sprechen die beiden unter anderem über Liebe und Partnerschaft, aber auch darüber, wie Coaching und Therapie das Leben verändern können. „Es ist ein Podcast von zwei Freundinnen, die sich über das Alltägliche unterhalten“, sagt Pierazzi. „Zwischendurch geben wir auch mal den ein oder anderen Rat, aber eigentlich ist es eine Art Tagebuch.“

Podcast „Felicità – die Lust zu leben“ machte den Anfang

Schnell ergab sich eine immer größer werdende Anzahl von Abonnentinnen. Und auch im „Pazza“ wird Pierazzi auf den Podcast angesprochen. „Die Leute sagen immer: Es ist so schön, mit dir zu reden. So ein Gespräch bräuchte ich auch mal, einen Plausch für die Seele.“ Und schon war die Idee geboren: Zum ersten „Seelenplausch“ im vergangenen Jahr kamen 23 Frauen verschiedener Alters- und Berufsgruppen. „Wir wussten nicht, was auf uns zukommt“, blickt Pierazzi zurück. „Beim ersten Mal habe ich einfach von mir erzählt. Mittlerweile ist es ein regelmäßiger Austausch, aber auch anonym. Wir kennen nur die Vornamen. Da ist beispielsweise Johanna, die beruflich sehr erfolgreich in einer Männerdomäne ist. Aber was sie genau tut, wissen wir nicht.“ Man biete den Teilnehmerinnen einen geschützten Ort, an dem sie über alles sprechen können, ohne bewertet zu werden. Eine lockere Atmosphäre, in der man etwas trinken und reden kann – oder einfach zur zuhören. „Du willst als Frau alles richtig machen, als Mutter, als Ehefrau“, sagt Benecke. Als Kosmetikerin spricht sie viel mit ihren Kundinnen und hat dabei festgestellt: „Am Ende des Tages geht es aber immer um die Frage: Wer bin ich denn eigentlich?“

Adina Benecke ist Kosmetikerin und produziert gemeinsam mit Natascha Pierazzi den Podcast „Felicità“. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Rüttenscheider Angebot wird von systemischem Coach aus Essen unterstützt

Mit von der Partie beim „Seelenplausch“ ist auch Bettina Walterscheidt. Sie ist systemischer Coach, Familienaufstellerin und psychologische Beraterin. Sie steht mit Rat und Tat zur Seite und kann auch außerhalb der Treffen konsultiert werden. Pierazzi: „Wer tatsächlich professionelle Hilfe benötigt, kann sich bei Betty melden. Es gibt ja kaum Therapieplätze, und ein Coaching kann da eine Brückenfunktion haben, bis man einen Platz bekommt. Unsere Treffen wiederum sind erste Schritte, der Beginn eines Prozesses, bei dem wir die Frauen unterstützen möchten.“

„Seelenplausch“ Die Treffen finden etwa alle sechs Wochen jeweils montags im Restaurant „Pazza“, Rüttenscheider Straße 182, statt. Das Restaurant ist montags geschlossen, die Gruppe ist daher ungestört. Anmeldung per Mail über mail@pazzaitaliankitchen.de, Betreff: „Seelenplausch“. Die Teilnahme kostet zehn Euro, dafür ist das Wasser inklusive. Nächster Termin: 26. Februar, 19 Uhr. Der Podcast „Felicità – die Lust zu leben“ ist auf den üblichen Portalen zu hören, unter anderem auf Spotify, Google Podcasts und Overcast, sowie im Internet unter https://felicita.podigee.io/. Acht Folgen sind mittlerweile online.

Manchmal geben Pierazzi und Benecke das Gesprächsthema vor. Im Dezember etwa ging es um den vorweihnachtlichen Stress. Oft sind es aber offene Abende, bei denen über alles geredet werden kann. Tabuthemen, über die man eigentlich nicht so gerne spricht. „Die Psyche ist ein Riesending“, sagt Pierazzi. „Damit einher gehen dann oft auch körperliche Leiden wie Schuppenflechte oder Reizdarm. Nach außen hin soll immer alles perfekt aussehen, doch wir haben alle Themen, die wir unterdrückt haben. Wir wollen den Frauen die Kraft geben, über Sachen zu sprechen, damit sie nicht krank werden.“

Übrigens: Erste Anfragen von Männern, die auch gerne teilnehmen wollen, sind per Mail bereits eingetrudelt. Typisch Frau und typisch Mann, da sind sich Pierazzi und Benecke einig, gibt es nicht. Unterschiedlich stark ausgeprägte weibliche und männliche Verhaltensmuster und Verhaltensweisen schon. Deshalb sei es wichtig, in einem geschlossenen – rein weiblichen – Kreis über alles reden zu können. „In gemischten Gruppen können sich Frauen nicht so öffnen“, so Pierazzi. „Vielleicht entsteht ja irgendwann auch mal eine Männergruppe. Aber wir reden erstmal über Dinge, mit denen wir uns auskennen. Und dazu ist jede Frau eingeladen.“

