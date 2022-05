Die Roboter aus den USA gehen am 6. Mai im Einkaufszentrum Limbecker Platz „auf Streife“.

KI-Biennale Im Limbecker Platz in Essen sind am Freitag die Roboter los

Essen. Roboter sind längst kein Zukunftsthema mehr. Im Limbecker Platz wird am Freitag gezeigt, was die Maschinen heute schon leisten können.

Roboter-Hund Herbie hatte zuletzt Ende Februar seinen großen Auftritt in Essen. Nach dem verheerenden Wohnhaus-Brand im Univiertel erkundete der Roboter die einsturzgefährdete Ruine und half so der Polizei, Erkenntnisse über die Ursache des Feuers zu finden.

Herbie ist ein gutes Beispiel dafür, was die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in Zukunft leisten kann. Genau darum geht es auch am Freitag (6. Mai) im Einkaufszentrum Limbecker Platz. Im Eingangsbereich sind zwischen 10 und 18 Uhr zwei Roboter der Firma Boston Dynamics aus den USA vor Ort. Besucher können die intelligenten Maschinen nicht nur ansehen, sie erfahren auch mehr über deren Einsatzmöglichkeiten. Mit dabei ist ein „Artgenosse“ von Herbie.

Die Präsentation ist Teil der weltweit ersten KI Biennale, die derzeit in Essen läuft und bei der es um die Vielfalt von Künstlicher Intelligenz geht. Noch bis zum 12. Juni 2022 können Besucher in rund 60 Veranstaltungen, Debatten und Ausstellungen aus den drei großen Themenbereichen Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft das Thema erleben. Diese sollen sichtbar machen, wie aktuell, vielschichtig und lebensnah das Thema Künstliche Intelligenz und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine sind. Mehr unter www.ki-biennale.de

