Im Frühling startet diese Dauerbaustelle in Essen-Borbeck

Essen. Unter einer Wohnstraße in Borbeck müssen Leitungen neu verlegt werden. Ungefähr ein Jahr lang wird es Einschränkungen geben.

Die Stadtwerke Essen werden ab April in Borbeck bauen: Die Kettelerstraße wird für voraussichtlich ein Jahr teilweise gesperrt sein. Im Bereich der Hausnummern 1 bis 17 wird die Straße in mehreren Abschnitten aufgebaggert. Die Stadtwerke bauen dort für rund 300.000 Euro neue Erdgas-, Wasser und Kanalleitungen.

„Die Baumaßnahme wird unter einer Vollsperrung in der Kettelerstraße durchgeführt“, erklärt Dirk Pomplun, Pressesprecher der Stadtwerke. „Dabei handelt es sich um eine Wanderbaustelle, bei der die Baugrube eine Länge von maximal 50 Metern hat. Die Anwohner können jeweils von beiden Seiten bis zur Baustelle vorfahren.“ Die Erreichbarkeit des mehrgeschossigen Wohnhauses mit der Hausnummer 7 sei sichergestellt. Die Bauabschnitte reichten jeweils nur bis zur Mitte des Hauses, damit die Feuerwehr das Haus im Notfall von der jeweils anderen Seite erreichen kann.

Friedhof soll während der Bauzeit erreichbar bleiben

Der Zugang zum Friedhof soll über die Kettelerstraße zumindest für Fußgänger möglich sein, allerdings gibt es Einschränkungen für den Autoverkehr. „Der Verkehr für die Fußgänger wird während der Versorger- und Kanalbaumaßnahme aufrechterhalten, so dass die Erreichbarkeit des in der Kettelerstraße vorhandenen Nebeneingangs zum Friedhof gegeben ist“, so Pomplun. „Der am Essingweg gelegene Haupteingang zum Friedhof ist durch die Baumaßnahme Kettelerstraße nicht betroffen.“

Bedenken hatten Mitglieder der Bezirksvertretung geäußert, weil sie Verkehrsprobleme befürchteten, wenn die Arbeiten am Fliegenbusch parallel weiter laufen. Doch die Baustelle dort ist nun beendet und die Arbeiten an der Kettelerstraße beginnen voraussichtlich erst am 4. April.

Leitungen unter der Kettelerstraße werden verlegt

Die Arbeiten dauern bis zu einem Jahr, weil sie in mehreren Schritten erfolgen. Zunächst werden Erdgas- und Wasserleitungen auf einer Länge von 95 Metern neu verlegt. Anschließend wird das neue Kanalrohr mit einem Durchmesser von 40 bis 50 Zentimetern in einer Tiefe von bis zu fünf Metern verlegt. In dieser Tiefe befinden sich auch die Hausanschlüsse, die erneuert werden müssen. „Wir müssen hier mit großem Gerät auf kleinem Raum arbeiten“, sagt Pomplun.

Zudem können die Arbeiten immer nur abschnittweise erfolgen, um den Anliegerverkehr sicherzustellen. Im Zuge der Kanalbauarbeiten muss der neue Kanal an das vorhandene Kanalnetz auch noch angeschlossen werden. Um die neue Leitung an einen vorhandenen Kanalschacht anzuschließen, wird eine sieben Meter tiefe Baugrube ausgeschachtet. Wenn die Witterung nicht mitspiele oder sich der Baugrund als schwieriger erweise als erwartet, könne es auch zu einer Verlängerung der Baumaßnahme kommen, teilen die Stadtwerke mit.

Die geplanten neuen Kanaltrassen seien mit einem Baumsachverständigen abgesprochen, so die Stadtwerke – Bäume müssen demnach nicht weichen. Lediglich Sträucher sollen auf einer Breite von acht Metern im Bereich den neuen Kanals entfernt werden. Zudem sei vorgesehen, dass der Baumsachverständige die Arbeiten begleitet.

