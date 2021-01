Essen. Neue Einrichtung im Essener Norden soll Schüler unabhängig von der Bildungsherkunft erreichen und Talente fördern. Standort ist die Zeche Carl.

An schlechten Nachrichten aus dem Essener Norden hat es zuletzt nicht gemangelt. Das Aus für zwei Kliniken, die heftig aufgeflammte Debatte um Sicherheit und Aufenthaltsqualität im Stadtteil Altenessen und nicht zuletzt die gewalttätige Randale in der Silvesternacht haben für eine stadtweite Aufmerksamkeit gesorgt. Nun aber gibt es auch eine gute Nachricht aus Altenessen. Im Essener Norden soll eine Junior-Universität entstehen. Als Standort ist die Altenessener Zeche Carl vorgesehen. Einen entsprechenden "Letter of Intent" hat Oberbürgermeister Thomas Kufen am Dienstag gemeinsam mit mehreren Partnern unterzeichnet.

Junge Talente entdecken und mehr Bildungschancen ermöglichen

Zu dem Unterstützern des ambitionierten Projekts gehören neben Bildungsträgern wie der Universität Duisburg-Essen oder dem Verein zur Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Wissenschaft e.V. (SWE) auch die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, die Regionalagentur MEO, der Haus der Technik e.V. sowie die Westenergie AG.

Auch die Auf Carl gemeinnützige GmbH als geplanter Standort ist Unterzeichner der Vereinbarung. Dort warten immer noch einige Gebäude des denkmalgeschützten Ensembles auf eine neue Nutzung. Sie könnten künftig für die Junior-Uni bereitgestellt werden, um "junge Talente zu entdecken, bestmöglich zu fördern und ihnen mehr Bildungschancen zu ermöglichen", wie es in der Absichtserklärung heißt.

Die Junior-Uni soll schon bestehende Angebote in Essen verzahnen

OB Kufen zeigt sich darin sehr erfreut, "dass wir ein weiteres Bildungsangebot auf den Weg bringen können, das Kinder und Jugendliche mit Wissen aus verschiedenen Bereichen begeistern und ihnen gleichzeitig neue Lernformen vermitteln soll".

Die Junior-Universität Essen soll dabei ein zusätzliches Bildungsnetzwerk sein und zielt darauf ab, unabhängig von der Bildungsherkunft, die Talententwicklung von jungen Menschen zu fördern sowie die weitere Vernetzung von Bildungsangeboten für die Zielgruppe zu erreichen. "Die Junior-Universität soll eine sinnvolle Ergänzung und Verzahnung der verschiedenen, bereits bestehenden Angebote in Essen sein", heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Angeboten werden Kurse zum Experimentieren und Forschen

Dabei sollen Kindern und Jugendlichen – unabhängig von ihrem Bildungshintergrund – ganzjährig Kurse zum Experimentieren und Forschen angeboten werden und damit zum lebenslangen Lernen mit Freude begeistern, heißt es in der getroffenen Vereinbarung. In der Startphase sollen inhaltliche Schwerpunkte auf Mathematik und Informatik, Technik- und Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Geschichte und Kultur gelegt werden.

