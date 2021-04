Im Essener Hauptbahnhof onaniert: Polizei fahndet mit Foto

Essen. Ein Mann mit weißem Haar hat sich auf Gleis 6 vor einer Jugendlichen entblößt. Die Bundespolizei hofft nun auf Hinweise auf den Exhibitionisten.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach einem Exhibitionisten, der am 7. Oktober im Essener Hauptbahnhof mit heruntergelassener Hose vor einer Jugendlichen onaniert hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Bundespolizei wenden. Foto: Bundespolizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, ereignete sich die Tat am gegen 20.11 Uhr am Gleis 6.

Der Unbekannte trug eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Basecap. Auffällig sind seine grauen kurzen Haare.

Wer den Gesuchten erkennt oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich an die Bundespolizeiinspektion unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder an jede andere Bundespolizeidienststelle wenden.