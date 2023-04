Im Essener Halbachhammer beginnt die Schmiedesaison

Im Halbachhammer in Essen beginnt am 16. April die Schmiedesaison mit dem traditionellen Aufschlag.

Essen-Fulerum/Margarethenhöhe. Für Besucher gibt es am Sonntag, 16. April, kostenlose Vorführungen und Informationen im Industriedenkmal Halbachhammer im Nachtigallental.

Der traditionelle Aufschlag läutet die Schmiedesaison im Essener Halbachhammer im Nachtigallental, Altenau 12, am Sonntag, 16. April, 14 bis 18 Uhr, ein. Dabei wird das Feuer in der Esse lodern und der schwere Aufwerfhammer in Aktion zu sehen sein. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, jahrhundertealte Schmiedekunst in kostenlosen Vorführungen mitzuerleben und einen Blick in den Arbeitsprozess und die Geschichte der frühen Stahlerzeugung zu werfen. Dabei werden auch Kleinobjekte geschmiedet, die für den Ausbau und die Reparatur des Deilbachhammers benötigt werden.

Historische Straßenbahnen bringen die Besucher zum Essener Industriedenkmal

Das Schmiede-Team des Ruhr-Museums informiert während des Aufschlags über die aufwendige Sanierung des Halbachhammers sowie die historische Erhaltung des Denkmals. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Anlässlich des Aufschlags finden auch wieder Fahrten mit historischen Straßenbahnen von der Haltestelle Berliner Platz zur Haltestelle Margarethenhöhe und zurück statt. Abfahrzeiten auf www.vhag-evag.de . Der Halbachhammer ist fußläufig von der Margarethenhöhe über die Zuwegung Altenau oder über den Fußweg ab dem Hülsmannshof und von Haarzopf über den Zugang Am Ehrenfriedhof zu erreichen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen