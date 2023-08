Den beiden mutmaßlichen Rasern wurden am Berliner Platz Handschellen angelegt.

Polizei Illegales Rennen? Handschellen klicken in Essener Innenstadt

Essen. Eine Einsatzhundertschaft hat am Berliner Platz mutmaßliche Raser in einem Audi aus dem Verkehr gezogen. Die Szene erregte Aufsehen.

Zwei breitschultrige Männer stehen mit Beamten der Einsatzhundertschaft neben einem silbernen Audi mit rumänischem Kennzeichen am Berliner Platz in der Essener Innenstadt, die beiden tragen Handschellen: Diese Szenerie hat am Montagmittag die Aufmerksamkeit von Autofahrern und Passanten auf sich gezogen.

Wie Polizeisprecher Pascal Pettinato erklärte, haben die Polizisten ein illegales Einzelrennen der Männer mit dem PS-starken Auto gestoppt. Als sie in dem Wagen der beiden 26-Jährigen ein griffbereites Einhandmesser entdeckten, wurden den Insassen die Handfesseln angelegt.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein

Beide wurden mit zur Wache genommen, um ihre Personalien aufzunehmen, bevor sie wieder gehen konnten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein, so Pettinato.

Zur Information: Von einem Einzelrennen sprechen die Behörden, wenn sich Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig sowie rücksichtslos fortbewegen, um oft auf kurzer Distanz eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Wem das Vergehen nachgewiesen wird, der muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen