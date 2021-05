Blaulicht Illegales Autorennen mit Porsche in Essen: Führerschein weg

Essen. Ein Porsche- und ein BMW-Fahrer haben sich in Essen ein illegales Autorennen geliefert. Die Polizei schritt und stellte einen Führerschein sicher

Ein Porsche- und ein BMW-Fahrer haben sich Mittwochabend (5. Mai) in Essen ein illegales Autorennen geliefert. Die Polizei spricht sogar von einem „rücksichtslosen“ Rennen. Der Führerschein des 28 Jahre alten Porsche-Fahrers sei sichergestellt worden.

Einem Zeugen sei Mittwochabend gegen 19.50 Uhr auf der Stoppenberger Straße ein schwarzer Porsche aufgefallen. In Höhe des Gymnasiums habe sich der Sportwagen mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit genähert und den Zeugen zum Abbremsen gezwungen.

Als der Zeuge den 28-jährigen Fahrer verfolgte, sei dieser mit weiteren Spurwechseln und viel zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt gerast. Dabei habe er mindestens vier weitere Autos überholt. An einer Ampel im Bereich des Porscheplatzes habe er sich dann mit einem schwarzen BMW augenscheinlich ein Rennen geliefert, wodurch der Porsche an der nächsten Ampel nicht mehr rechtzeitig halten konnte.

Der Porsche-Fahrer sei erst in Höhe der Fußgängerfurt zum Stehen gekommen. Die Polizei habe den 28-Jährigen schließlich anhalten und seinen Führerschein sicherstellen können.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und hier insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die von dem Porsche überholt wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

