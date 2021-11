Illegaler Tabak: Zollhund Django hebt Produktionsstätte aus

Essen/Mülheim/Duisburg. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg haben Fahnder in Essen und Mülheim ermittelt. Dann ließen sie eine Shishatabak-Produktion auffliegen.

Zollhund „Django“ aus Essen hat dabei mitgeholfen, eine komplette illegale Produktionsstätte für Wasserpfeifentabak auszuheben. In einer Halle in einem Gewerbegebiet in Gronau konnten so circa 450 Kilo fertiger Wasserpfeifentabak, 175 Kilogramm geschnittener Tabak sowie Vormaterialien zur Produktion und weitere Beweismittel sichergestellt werden, meldet das Zollfahndungsamt Essen.

Insgesamt durchsuchten die Essener Fahnder im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch (17.11.) sechs Objekte. In denen fanden sie zusammengerechnet 700 Kilogramm gefälschten Tabak, 170 Kilogramm Tabak, Herstellungsmaschinen, Vormaterialien sowie fast 3000 Euro in bar.

Shisha-Tabak: Durchsuchungen in Mülheim und Essen

Zunächst vollstreckten die Fahnder in Mülheim und Essen insgesamt drei Durchsuchungsbeschlüsse. Bei den Verdächtigen (23, 26, 37) fanden sie belastendes Material. Die Ermittlungen führten die Beamten von dort zu einem mutmaßlichen Drahtzieher aus Mülheim. In dessen Zuhause wurden bei einer anschließenden Durchsuchung mehr als 165 Kilo gefälschter Shishatabak sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung.

Neue Erkenntnisse brachten die Zollfahnder dann auf die Spur der illegalen Produktionsstätte in Gronau – wo schließlich Tabakspürhund Django zum Einsatz kam und mithalf, die komplette illegale Produktionsstätte für Wasserpfeifentabak auszuheben. Weiteren Ermittlungen laufen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen