Illegaler Müll: Stadt Essen verhängt über 200 Bußgelder

In Zeiten der Coronapandemie ist die Zahl illegaler Müllentsorgung rasant gestiegen. Anlass genug für die Stadt, Standorte von Sammelcontainern und andere bekannte „Hotspots“, an denen immer wieder unerlaubterweise Müll abgelagert wird, zu überwachen. Auch im nächsten Jahr sollen die Kontrollen fortgesetzt werden.

Von Ende April bis zum Ende der Sommerferien Mitte August wurden insgesamt 32 verschiedene Container-Standorte durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes beobachtet. Die Bilanz: Die Stadt leitete 864 Bußgeldverfahren ein - das waren fast zehn Mal so viele wie im Zeitraum von November 2018 bis Ende 2019. In 204 Fällen, wurden Bußgelder bereits verhängt - durchschnittlich in Höhe von 100 Euro plus Verwaltungsgebühren.

Vor allem Kartons und Altpapier werden in großen Mengen illegal entsorgt

355 Verfahren mussten inzwischen wieder eingestellt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Oft reiche die Beweislage nicht aus, um jemanden zur Kasse zu bitten. Briefumschläge mit Adressen reichen beispielsweise nicht aus. Die Stadt muss nachweisen können, dass der Betreffende den Müll auch tatsächlich dort hinterlassen hat - am besten, indem der Täter in flagranti erwischt wird. Bereits seit März sei auffällig zu beobachten, dass vor allem Kartons und anderer Papierabfall in größeren Mengen illegal entsorgt werden.

An stadtweit rund 80 Container-Standorten wird immer wieder Müll abgelagert

Das Ordnungsamt hat festgestellt, dass Bürger sehr wohl wahrnehmen, dass Standorte wiederholt überwacht werden. Die Stadt setzt auf die abschreckende Wirkung. Nach Angaben der Entsorgungsbetriebe Essen werden stadtweit allerdings rund 80 Container-Standorte regelmäßig von Unbekannten für die illegale Entsorgung von Müll missbraucht.

Die Kontrollen sind Bestandteil des Aktionsplanes „Essen bleib(t) sauber“, den Oberbürgermeister Thomas Kufen ins Leben gerufen hat. Seit Anfang November 2018 können Bürger illegal entsorgten Müll der Stadt bequem mit Hilfe einer App per Smartphone melden. Der „Mängelmelder“ findet sich auf der Internetseite der Stadt Essen unter www.essen.de/mängelmelder sowie für mobile Endgeräte im Apple-Store bzw. Google Play-Store.

In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.