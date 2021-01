Polizei sichert Illegale Waffen im Essener Hauptbahnhof

Bundespolizisten haben am Essener Hauptbahnhof erneut verbotene Waffen sichergestellt.

Essen. Erneut hat die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof illegale Waffen bei zwei Männern gefunden und sichergestellt.

Für eine Woche galt der Essener Hauptbahnhof bereits als Waffenverbotszone. Nun hat die Bundespolizei erneut im Hauptbahnhof illegale Waffen sichergestellt.

sichergestellt. Ein 36-Jähriger trug einen Teleskopschlagstock und eine kleine Menge Drogen bei sich.

und eine kleine Menge bei sich. Bei der Durchsuchung eines polizeibekannten 41-Jährigen stellen die Beamten ein verbotenes Messer sicher.

Die Bundespolizei hat im Essener Hauptbahnhof erneut verbotene Waffen aus dem Verkehr ziehen müssen. Für sieben Tage galt der Bahnhof - zusammen mit dem Hauptbahnhof in Mülheim - als Waffenverbotszone. Doch trotz des Waffenverbots wurden in der Zeit über 30 gefährliche Gegenstände entdeckt. An beiden Bahnhöfen wurden insgesamt 800 Personen kontrolliert. 54 Straftaten wurden registriert.

Illegale Waffen im Essener Hauptbahnhof: Bundespolizei stellt Messer und Teleskopschlag sicher

„Nur so“ trage er einen Teleskopschlag mit sich herum, erklärte ein 36-Jähriger, als er im Essener Hauptbahnhof von der Bundespolizei kontrolliert wurde. Auf der Wache fanden die Einsatzkräfte zusätzlich noch eine kleine Menge Drogen.

Wenig später konnte er dann ohne Teleskopschlag und Drogen seiner Wege gehen. Wenige Stunden zuvor kontrollierten die Polizisten einen polizeibekannten 41-Jährigen, bei dessen Durchsuchung sie ein verbotenes Messer fanden.

Illegale Waffen im Essener Hauptbahnhof: Polizei leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Gegen beide Männer leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein. Der 36-Jährige muss sich zudem wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.