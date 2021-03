Illegale Rennen: Polizei Essen stellt drei Autos sicher

Nach mutmaßlichen Straßenrennen hat die Polizei Essen an einem Wochenende drei Autos und Führerscheine sichergestellt.

Essen. An einem Wochenende hat die Polizei drei mutmaßliche Raser aus dem Verkehr gezogen. Ihre Führerscheine und Autos wurden sichergestellt.

Wegen des Verdachts illegaler Autorennen mit hoher Geschwindigkeit hat die Polizei Essen am Wochenende drei hochmotorisierte Autos und die Führerscheine von zwei 19 und 27 Jahre alten Männern und einer Frau (21) sichergestellt. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wurde die junge Frau am Samstag gegen 23.15 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung erwischt, als sie auf der Thyssenkrupp-Allee mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Sie wechselte mit ihrem grauen Honda Civic (Type R) mehrmals die Fahrstreifen und gefährdete so andere Verkehrsteilnehmer. Vor einer roten Ampel musste die 21-Jährige derart stark abbremsen, dass die Sicherheitssysteme ihres Wagens bereits griffen.

Mit überhöhter Geschwindigkeit über rote Ampeln gerast

Beinahe zeitgleich fiel zivilen Polizeibeamten auf der Rüttenscheider Straße in Höhe der Martinstraße ein grünes 3er BMW Coupé auf. Der 27 Jahre alte Mann am Steuer duellierte sich vermutlich mit einem anderen Fahrzeug und beschleunigte deshalb sein Auto mehrmals massiv, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit sogar über rote Ampeln, die die Polizei.

In der selben Nacht landete schließlich der 19-Jährige gegen 0.20 Uhr auf dem Berthold-Beitz-Boulevard ebenfalls in einer Polizeikontrolle. In seinem BMW 530D GT soll sich der Führerscheinanfänger ein Rennen mit einem unbekannten Insassen einer blauen BMW-Limousine geliefert haben, dessen Fahrer entkommen konnte.

Die Polizei warnt vor solch rücksichtslosem Verhalten

Die Polizei warnt vor einem solch unverantwortlichen und rücksichtslosen Verhalten auf den Straßen. „Das ist weder cool noch lustig, sondern unheimlich gefährlich“, betont deren Sprecherin Judith Herold. Unbeteiligten würden so massiv gefährdet. Vor allem junge Autofahrer verlieren schneller die Kontrolle über die teilweise hochmotorisierten Fahrzeuge und, können durch einen Unfall sich selbst, andere Auto-/Mitfahrer oder Fußgänger schwer, wenn nicht sogar lebensgefährlich verletzen. „Lassen Sie sich im Straßenverkehr von provozierenden Autofahrern nicht anstacheln, bleiben Sie ruhig und konzentriert und vor allem - halten Sie sich an die Verkehrsregeln!“, appelliert Herold an das Verantwortungsbewusstsein.

Die Polizei Essen hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, notorische Nötiger, rücksichtslose Dauerraser und verkappte Rennfahrer auf Essens Straßen stärker ins Visier zu nehmen. Sogenannte „Intensivtäter Verkehr“, die wiederholt durch Straftaten auf vier Rädern auffallen, sollen ausgebremst werden.

Zeugen, denen die Fahrzeuge an Wochenende aufgefallen sind oder die mutmaßliche Straßenrennen beobachten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (j.m.)

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.